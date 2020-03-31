31 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

31 марта 2020 00:40 Алла Лысак
31 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
31 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Какой сегодня праздник, что нельзя делать и на какие традиции следует обратить внимание?

Какой праздник 31 марта 2020? 

  • День Цезаря Чавеса (США).
  • День свободы (Мальта).
  • День передачи (Виргинские острова).
  • Международный день резервного копирования.

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Международный день резервного копирования (англ. World Backup Day) или День бэкапа (от англ. backup) отмечается ежегодно 31 марта в европейских странах и США.

Под резервным копированием понимается создание копий важной информации на отдельном носителе, чтобы в случае форс-мажора с основным носителем данные можно было возобновить без полной или частичной потери информации.

Международный день бэкапа создан, чтобы напоминать пользователям о мерах безопасности, которые помогут сохранить сведения в целости и сохранности. 

Дата праздника связана с первоапрельскими вирусами, которые ежегодно наносят урон миллионам пользователей по всему миру. Накануне этого дня людей призывают своевременно скопировать важные данные ради своего спокойствия.

Памятные даты 31 марта, годовщины и события

В 1770 году британец Джеймс Кук обследовал новую Зеландию и направился в сторону Австралии. 

В 1814 году фактически завершились Наполеоновские войны, Франция приняла капитуляцию.

Эйфелева башня в 1889 году открылась в Париже. 

В США в 1893 году изобрели застежку, которая получила название «молния».

В 1909 году начали строительство пассажирского лайнера «Титаник».

В хит-параде Billboard 200 в 1973 году дебютировал альбом The Dark Side of the Moon группы Pink Floyd.

В 1999 году в прокат выходит научно-фантастический фильм «Матрица»

Знаменитости, родившиеся 31 марта 

31 марта родились ирландский писатель фантастических произведений Иен Макдональд, певица и актриса родом из Латвии Лайма Вайкуле.

Какой сегодня церковный праздник 

  • 5-я седмица Великого поста.

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Православные вспоминают жизнь Святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского (386).

После достижения совершеннолетия Кирилл принял монашество и после смерти архиепископа Максима стал его приемником на Иерусалимской кафедре.

В сане Патриарха Кирилл боролся против ереси, распространяемой Македонием, из-за чего и был изгнан из Иерусалима. Вернуться в город Кирилл смог лишь после смерти Юлиана, но и Валент через несколько месяцев отправил его в ссылку.  Лишь при святом благоверном царе Феодосии Великом (379-395) он окончательно вернулся к своей архипастырской деятельности.

В 381 году святитель Кирилл участвовал во II Вселенском Соборе.

Что сегодня нельзя делать

В День Кирилла наши предки никогда не одалживали деньги, чтобы весь год не провести в долгах.

Если подстричь волосы или ногти, возникнут неприятности в быту.

Нельзя ходить в гости, чтобы не оставить свою удачу на пороге чужого дома. 

Приметы на 32 марта 

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Сильный ветер и осадки в этот день свидетельствуют о том, что скоро резко потеплеет и в дальнейшем морозов не будет.

Если звезды кажутся меньше обычного, скоро пойдет дождь. 

Именинники 31 марта

  • Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим, Наталья.

Напомним,

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