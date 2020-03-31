31 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Какой сегодня праздник, что нельзя делать и на какие традиции следует обратить внимание?
Какой праздник 31 марта 2020?
- День Цезаря Чавеса (США).
- День свободы (Мальта).
- День передачи (Виргинские острова).
- Международный день резервного копирования.
Под резервным копированием понимается создание копий важной информации на отдельном носителе, чтобы в случае форс-мажора с основным носителем данные можно было возобновить без полной или частичной потери информации.
Международный день бэкапа создан, чтобы напоминать пользователям о мерах безопасности, которые помогут сохранить сведения в целости и сохранности.
Дата праздника связана с первоапрельскими вирусами, которые ежегодно наносят урон миллионам пользователей по всему миру. Накануне этого дня людей призывают своевременно скопировать важные данные ради своего спокойствия.
Памятные даты 31 марта, годовщины и события
В 1770 году британец Джеймс Кук обследовал новую Зеландию и направился в сторону Австралии.
В 1814 году фактически завершились Наполеоновские войны, Франция приняла капитуляцию.
Эйфелева башня в 1889 году открылась в Париже.
В США в 1893 году изобрели застежку, которая получила название «молния».
В 1909 году начали строительство пассажирского лайнера «Титаник».
В хит-параде Billboard 200 в 1973 году дебютировал альбом The Dark Side of the Moon группы Pink Floyd.
В 1999 году в прокат выходит научно-фантастический фильм «Матрица»
Знаменитости, родившиеся 31 марта
31 марта родились ирландский писатель фантастических произведений Иен Макдональд, певица и актриса родом из Латвии Лайма Вайкуле.
Какой сегодня церковный праздник
- 5-я седмица Великого поста.
После достижения совершеннолетия Кирилл принял монашество и после смерти архиепископа Максима стал его приемником на Иерусалимской кафедре.
В сане Патриарха Кирилл боролся против ереси, распространяемой Македонием, из-за чего и был изгнан из Иерусалима. Вернуться в город Кирилл смог лишь после смерти Юлиана, но и Валент через несколько месяцев отправил его в ссылку. Лишь при святом благоверном царе Феодосии Великом (379-395) он окончательно вернулся к своей архипастырской деятельности.
В 381 году святитель Кирилл участвовал во II Вселенском Соборе.
Что сегодня нельзя делать
В День Кирилла наши предки никогда не одалживали деньги, чтобы весь год не провести в долгах.
Если подстричь волосы или ногти, возникнут неприятности в быту.
Нельзя ходить в гости, чтобы не оставить свою удачу на пороге чужого дома.
Приметы на 32 марта
Если звезды кажутся меньше обычного, скоро пойдет дождь.
Именинники 31 марта
- Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим, Наталья.
Напомним,