31 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

31 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Какой сегодня праздник, что нельзя делать и на какие традиции следует обратить внимание?

Какой праздник 31 марта 2020?

День Цезаря Чавеса (США).

День свободы (Мальта).

День передачи (Виргинские острова).

Международный день резервного копирования.

(англ. World Backup Day) или(от англ. backup) отмечается ежегодно 31 марта в европейских странах и США.

Под резервным копированием понимается создание копий важной информации на отдельном носителе, чтобы в случае форс-мажора с основным носителем данные можно было возобновить без полной или частичной потери информации.

Международный день бэкапа создан, чтобы напоминать пользователям о мерах безопасности, которые помогут сохранить сведения в целости и сохранности.

Дата праздника связана с первоапрельскими вирусами, которые ежегодно наносят урон миллионам пользователей по всему миру. Накануне этого дня людей призывают своевременно скопировать важные данные ради своего спокойствия.

Памятные даты 31 марта, годовщины и события

В 1770 году британец Джеймс Кук обследовал новую Зеландию и направился в сторону Австралии.

В 1814 году фактически завершились Наполеоновские войны, Франция приняла капитуляцию.

Эйфелева башня в 1889 году открылась в Париже.

В США в 1893 году изобрели застежку, которая получила название «молния».

В 1909 году начали строительство пассажирского лайнера «Титаник».

В хит-параде Billboard 200 в 1973 году дебютировал альбом The Dark Side of the Moon группы Pink Floyd.

В 1999 году в прокат выходит научно-фантастический фильм «Матрица»

Знаменитости, родившиеся 31 марта

31 марта родились ирландский писатель фантастических произведений Иен Макдональд, певица и актриса родом из Латвии Лайма Вайкуле.

Какой сегодня церковный праздник

5-я седмица Великого поста.

Православные вспоминают жизнь Святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского (386).

После достижения совершеннолетия Кирилл принял монашество и после смерти архиепископа Максима стал его приемником на Иерусалимской кафедре.

В сане Патриарха Кирилл боролся против ереси, распространяемой Македонием, из-за чего и был изгнан из Иерусалима. Вернуться в город Кирилл смог лишь после смерти Юлиана, но и Валент через несколько месяцев отправил его в ссылку. Лишь при святом благоверном царе Феодосии Великом (379-395) он окончательно вернулся к своей архипастырской деятельности.

В 381 году святитель Кирилл участвовал во II Вселенском Соборе.

Что сегодня нельзя делать

В День Кирилла наши предки никогда не одалживали деньги, чтобы весь год не провести в долгах.

Если подстричь волосы или ногти, возникнут неприятности в быту.

Нельзя ходить в гости, чтобы не оставить свою удачу на пороге чужого дома.

Приметы на 32 марта

Сильный ветер и осадки в этот день свидетельствуют о том, что скоро резко потеплеет и в дальнейшем морозов не будет.

Если звезды кажутся меньше обычного, скоро пойдет дождь.

Именинники 31 марта

Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим, Наталья.

Напомним,