Тимур Мирошниченко: Я разговаривал с животиком жены и просил сына родиться в мой выходной

Как должен выглядеть отец семейства, у которого одному ребенку – год и семь месяцев, а второму – несколько недель?

Мы снова готовы рожать

В большинстве случаев счастливым, замученным и озабоченным. У шоумена и ведущего программы «Звездный путь» (телеканал «Украина») все по-другому: он просто счастливый и… еще раз счастливый!

Тимур, поздравляем с рождением сына! Уже ощутили, что статус поменялся, ведь теперь вы не просто папа, а дважды папа?

Пока нет. У меня сейчас такое эйфорическое состояние… (Интервью проходило на третий день после родов. – Прим. ред.). Еду в машине – и улыбаюсь. Иду по улице – улыбаюсь. Прямо распирает от радости и гордости.

Гордость за то, что получилось, как хотели?

Ну конечно! У нас есть дочка, а теперь и сын – полный комплект.

Инна в своем интервью говорила, что, если снова будет девочка, не остановитесь, пока не родите сына.

Да мы и на этом останавливаться не планируем. Роды прошли очень быстро, все замечательно. Уже через несколько минут после того, как ребенок появился на свет, жена сказала, что готова снова рожать. Но теперь уже все равно, кто будет – мальчик или девочка.

Роды были по плану?

Нам ставили срок на 13 января. Так совпало, что после Нового года у меня было очень много работы, причем в основном в Прикарпатье, в этот день я тоже находился в Ивано-Франковске и очень рассчитывал, что наш мальчик не будет настолько пунктуальным. Инна, конечно, переживала, что меня нет, да и сам я нервничал, что все начнется без меня – жене в такой момент нужна поддержка. В последние пару месяцев проводил разъяснительную работу с животиком – рассказывал ему, какие даты у меня заняты, а когда могу быть в роддоме. И он все понял: малыш появился как раз в те четыре дня, когда я был свободен. Так что я и на родах присутствовал, и забрать домой жену с ребенком смогу. А с завтрашнего дня у меня снова все понесется.

Марко родился 19 января. Накануне вечером мы поехали к друзьям, поужинали, помогли им разобрать и вынести елку. Жена поднялась пешком на 25-й этаж. Поговаривают, такая нагрузка ускоряет начало родовой деятельности, но по опыту могу сказать, что маленький человечек появляется на свет, когда он к этому готов, а не когда его стараются поторопить. А у нас просто все совпало. Часа в три ночи услышал, что Инна ворочается. Спрашиваю: «Началось?» – «Ну, похоже, да». Я позвонил родителям, чтобы приехали и подежурили со спящей Мией, и около пяти утра мы отправились в роддом.

На случай, если бы в нужное время вы оказались вдали от жены, у вас был проработан запасной план?

Во-первых, практически во все эти поездки я отправлялся на машине, чтобы можно было оперативно сорваться и уехать в Киев. Да, это 750 км, быстро все равно не домчусь, но на поезде получилось бы еще дольше. Во-вторых, все бабушки были наготове, так что в одиночестве Инна не осталась бы в любом случае.

Партнерские роды – ничего сверхъестественного

Первые роды у вас тоже были партнерскими?

Да. Этот вопрос даже не обсуждался. Я понимал, что в такой ответственный момент должен быть рядом с женой, а Инна не сомневалась, что приму такое решение. Ни разу не пожалел об этом! Все те ужасы, которые рассказывают о мужчинах в родзале, – просто мифы. Конечно, если сильно переволноваться, сознание потерять можно. Но вообще, ничего сверхъестественного там не происходит. Да и врачи не позволят увидеть то, что тебе не надо. Так что страшного ничего нет. Зато поддержка для женщины колоссальная.

Ошибки, допущенные во время прошлой беременности и родов, в этот раз учли?

Вторые роды проходят легче и быстрее, как правило. Тем не менее после первых Инна для себя сделала определенные выводы. И прежде всего это касалось эпидуральной анестезии. Без нее и в прошлый раз не обошлось, но к моменту, когда начались непосредственно роды, она перестала действовать. В итоге было безумно больно. А тут хватило на весь процесс, так что обошлось без неприятных ощущений.

Оба раза Инна рожала в частном роддоме. Вариант появления ребенка на свет где-нибудь за границей, как сейчас модно, не рассматривали?

Чтобы рожать за границей – в Майами, например, надо много денег. Но самое главное, придется пару месяцев жить в этой стране, наблюдаться у врача. Нельзя прилететь за день до родов, родить и тут же улететь – хотя бы потому, что, когда произойдет это счастливое событие, предсказать невозможно. Я со своим графиком работы не могу себе позволить на месяц-два взять паузу. Тут отдохнуть на несколько дней вырваться – целая проблема, втискиваю отпуск между работами, командировками и гастролями. Да и какой смысл искать заграничную клинику? У нас есть отличные специалисты!

Провожу вечера в вигваме

Вторая беременность была запланирована?

Скажем так: мы ничего не делали для того, чтобы ее предотвратить. Когда родилась Мия, первые пару месяцев учились быть родителями. Потом привыкли к тому, что у нас есть ребенок, и стало ясно, что готовы ко второму. А то, что мы беременны, Инна поняла сразу, когда даже тесты как-то неуверенно показывали две полоски.

И сразу же начали планировать, что к рождению малыша надо успеть сделать?

Нет, мы такими вещами не усложняем себе существование. Появление ребенка не должно менять наш образ жизни. Наоборот – ребенок должен стать частью этой жизни, и тогда будут гармония и баланс. Мия, например, сразу поняла, в какую семью попала. (Смеется.) В 10 дней была с нами на мероприятии и отлично себя там вела – даже лучше, чем дома. Потом у нее были разные фотосессии, на которых отлично работала на камеру. С ней нет никаких проблем – очень коммуникабельная, компанейская девочка.

Все успели подготовить к появлению на свет нового человека?

У нас много чего осталось от Мии. Какие-то вещи она ни разу даже не надевала. И в кроватке своей не спала. Посмотрим, кто в ней будет спать сейчас. Может, захочет вместе с Марком?

Уже фантазировали о том, чем будете заниматься вместе с сыном, когда он подрастет, – смотреть футбол, например, или на рыбалку ходить? Какие картины рисует воображение?

Ой, я думаю, Мия тоже будет ходит и на рыбалку, и на футбол – когда я дома, она все время виснет на мне. Это здорово, когда дети погодки – как правило, если они растут вместе и делают все сообща, становятся лучшими друзьями. Пока у дочери другие интересы. Недавно мы ей купили вигвам, поэтому каждый вечер, когда прихожу с работы, берет меня за руку, ведет туда и рассказывает, как у нее прошел день.

Мой день рождения без меня

В отпуск перед родами успели съездить?

Перед Новым годом я всегда составляю список дел на год. Так вот, на 2019-й был пунктик – каждый месяц ездить отдыхать. Неважно, куда и на сколько, – главное, выбраться куда-нибудь, получить новые впечатления. К сожалению, каждый месяц это делать не удалось, но в общей сложности 12 поездок все же получилось. Правда, я присутствовал не во всех. Дважды было все уже забронировано, билеты куплены. И в самый последний момент оказывалось, что улететь не могу, – появлялась хорошая работа. Один раз, кстати, это было на мой день рождения – я пожертвовал Венецией, второй раз – Берлином. На планы Инны это не повлияло. Тем более у нас планировались выезды компанией, и им с Мией скучно не было.

Инна не сетовала на то, что выбираете работу?

Она все понимает. Конечно, я очень много времени провожу вне дома – у меня 4 или даже 5 работ. Но благодаря тому, что перешел на качественно новый уровень тайм-менеджмента и научился раскладывать все по полочкам, успеваю выполнять запланированное. Даже устраивать приятные сюрпризы для семьи. Бывало такое, что приезжал домой и говорил Инне: «У меня завтра и послезавтра образовались выходные. Давай куда-то поедем?» – «Давай!» Быстро определились с направлением и улетели.

Жена к такой спонтанности может быть готова. А Мия? Или вы не всегда берете ее с собой?

Не всегда. Например, регата, которую открыли для себя в прошлом году, – не детский вид отдыха: там и для взрослых небезопасно, потому что речь идет о настоящем спортивном соревновании. В таком случае она остается «в лагере», то есть у бабушек, и отлично проводит время. Мы ей это всегда компенсируем: если куда-то едем без нее, значит, в ближайшее время поедем еще и с ней.

Разложить по полочкам у вас времени хватает, а разобраться с самими полочками? Кто Инне помогает, если вы постоянно на работе?

Нам повезло, что в Киеве у нас две бабушки, которые обе ушли на пенсию, когда родилась дочка. Так что могут в любой момент приехать и помочь – и по дому, и с ребенком. То, что непосильно для них, подхватываю я, когда прихожу домой. Стараюсь помогать по максимуму – в любом деле. Мы не делим обязанности на «твои» и «мои» – жена и так практически все на себе тянет ввиду моего графика. Ну и, конечно же, есть специальные службы, которые с удовольствием помогут сделать генеральную уборку или что-то в этом роде.

Всегда держусь бодрячком

С двумя детьми тоже будете справляться своими силами – без няни?

Посмотрим, как будет получаться. Все дети очень разные. Мия у нас с первых дней была очень активной. Но очень быстро, через полгода, перешла на наш график жизни – ночью не просыпалась. Каким будет Марко, пока не ясно. Ну и мы еще не понимаем, как они будут сосуществовать.

С именем ребенка долго определялись? Специально подбирали, чтобы у обоих детей на одну букву начинались?

На самом деле, думали долго, у нас было несколько вариантов. Только за день до родов определились, что это будет Марко. С одной стороны, у дочери и сына имена похожи на итальянские, с другой стороны – чисто украинские: и Марко, и Мия – сокращенное от Соломии.

У Мии есть своя страничка в Instagram. У сына тоже будет?

Возможно. Но Instagram – довольно сложная история. Когда жена ушла в декрет, начала вести свой блог, и у нее очень хорошо получалось. Однако это забирает много времени, даже когда выходит на автоматический уровень – уже не надо часами думать, что написать, как это сделать… Вести еще чью-то страничку – вообще серьезная нагрузка. Так что Миину мы давно не обновляли. Скорее всего, дочка уже сама ее будет вести, когда научится это делать.

Последние два года Инна посвятила семье, теперь декрет продлится. То, что она привязана к дому, не считает жертвой?

Конечно, этот вопрос лучше задать ей. Но мне кажется, ей сейчас комфортно. Возможно, это даже интереснее, чем юриспруденция, – у жены очень сложная профессия.

Удобно иметь собственного юриста?

Да. У меня есть менеджер, который занимается всеми моими делами. Но перед подписанием контрактов обязательно показывает их жене.

Человек, устраивающий праздники другим, должен быть и сам в хорошем настроении. Как его сохранить, если была бессонная ночь, потому что ребенок капризничал? Или папу отправляют в другую комнату, чтобы мог отдохнуть?

Мне кажется, организм сам приспосабливается к обстоятельствам и понимает, что в этом случае ему должно хватать и полутора часов сна, чтобы утром я выглядел бодрячком. (Улыбается.)

Учитывая ваше увеличившееся семейство, придется озаботиться расширением жилплощади?

Об этом я подумал уже давно. Теперь ждем, когда сдадут в эксплуатацию дом, в котором у нас будет больше места.

Сейчас многие, у кого есть финансовая возможность, обзаводятся недвижимостью за городом, где свежий воздух и раздолье для детей.

За городом, конечно, хорошо. Но мы с Инной слишком городские для такой жизни. Так что подобный вариант пока даже не рассматривали.

Текст: Людмила Козаренко