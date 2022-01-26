Выходные и праздники в феврале 2022 года в Украине

Выходные и праздники в феврале 2022 года в Украине

Рассказываем, ожидаются ли дополнительные выходные дни в феврале 2022 года.

Позади остались новогодние праздники, которые были щедры на дополнительные выходные. Февраль традиционно, к сожалению, обойдется совсем без них.

Мы сможем отдохнуть только во время календарных выходных в феврале приходятся на следующие числа: 5-6.02, 12-13.02, 19-20.02, 26-27.02.

Дополнительные нерабочие дни, согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины, в феврале не предусмотрены.

Однако на февраль приходится несколько популярных неофициальных праздников, например, День Святого Валентина (14 февраля), Масленица (26 февраля - 6 марта), День блаженной Ксении (6 февраля).

Напомним,