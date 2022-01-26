Выходные и праздники в феврале 2022 года в Украине

26 января 2022 19:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Выходные и праздники в феврале 2022 года в Украине
Выходные и праздники в феврале 2022 года в Украине
pixabay.com

Рассказываем, ожидаются ли дополнительные выходные дни в феврале 2022 года.

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Позади остались новогодние праздники, которые были щедры на дополнительные выходные. Февраль традиционно, к сожалению, обойдется совсем без них.

Мы сможем отдохнуть только во время календарных выходных в феврале приходятся на следующие числа: 5-6.02, 12-13.02, 19-20.02, 26-27.02. 

Дополнительные нерабочие дни, согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины, в феврале не предусмотрены.

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Однако на февраль приходится несколько популярных неофициальных праздников, например, День Святого Валентина (14 февраля), Масленица (26 февраля - 6 марта),  День блаженной Ксении (6 февраля).

Напомним, 

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