Масленица 2020: как правильно отметить, что запрещено делать?

Масленица 2020: как отметить, что запрещено делать?

Масленицы нет в церковном календаре, но ежегодно украинцы отмечают этот праздник, встречая весну!

Масленица представляет собой традицию народных гуляний, которые символизируют проводы зимы и встречу весны.

Наши предки сжигали соломенное чучело на площади и угощали друг друга блинами.

В 2020 году начало Масленицы или Сырной Седмицы попадает на понедельник, 24 февраля.

Обратите внимание, что неделя Масленицы является последней перед строгим Великим постом, который продлится до самой Пасхи.

Что запрещено делать на Масленицу

Несмотря на то, что Масленица не является церковным праздником, православные христиане стараются воздерживаться от злоупотребления алкоголем и переедания. Также не советует священнослужители злиться.

Как отпраздновать Масленицу

В это время принято встречаться за столом с родственниками, особенно если вы давно не виделись. Первый день Масленицы, к слову, именно так и называется – Встречей.

Можно напечь блины и пригласить в дом близких, это поспособствует налаживанию и укреплению отношений.

Напомним,