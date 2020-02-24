Масленица 2020: как правильно отметить, что запрещено делать?
Масленицы нет в церковном календаре, но ежегодно украинцы отмечают этот праздник, встречая весну!
Масленица представляет собой традицию народных гуляний, которые символизируют проводы зимы и встречу весны.
В 2020 году начало Масленицы или Сырной Седмицы попадает на понедельник, 24 февраля.
Обратите внимание, что неделя Масленицы является последней перед строгим Великим постом, который продлится до самой Пасхи.
Что запрещено делать на Масленицу
Несмотря на то, что Масленица не является церковным праздником, православные христиане стараются воздерживаться от злоупотребления алкоголем и переедания. Также не советует священнослужители злиться.
Как отпраздновать Масленицу
Можно напечь блины и пригласить в дом близких, это поспособствует налаживанию и укреплению отношений.
Напомним,