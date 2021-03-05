Рецепт кружевных блинов на Масленицу от актрисы Надежды Хильской
8 марта в Украине начинается Масленица – самое время готовить блинчики! Как дома приготовить быстро блины в дырочку – читайте в нашем материале.
Ингредиенты:
- 1 стакан молока;
- 2 стакана воды;
- 4 ст.л. сахара;
- 3 яйца;
- 2,5 стакана муки.
Способ приготовления:
- Все это взбиваем в блендере и добавляем 4 ст.л. подсолнечного или кокосового масла (выбирайте то, на котором вам удобнее всего готовить). Все – тесто готово!
В принципе, на этом можно остановиться. Если вы хотите приготовить начинку для блинчиков – ловите бонус!
Начинки для блинчиков
Первая – немного необычная, но очень вкусная. Это начинка из тыквы и мягкого сыра.
Ингредиенты:
- 400 г тыквы;
- 15 мл оливкового масла;
- 100 мл овощного бульона;
- 50 г любой зелени;
- 50 г мягкого сыра, например козьего или брынзы.
Способ приготовления:
- Готовить такую начинку очень просто. нарезаем сырую тыкву небольшими кубиками, выкладываем на сковороду с оливковым маслом и обжариваем на медленном огне до золотистого цвета.
- Добавьте немного овощного бульона и тушите тыкву 10 минут или чуть дольше, пока она не станет мягкой. Слейте лишнюю жидкость.
- Добавьте к тыкве мелко порубленную зелень и сыр. Выложите смесь на блины и сверните их в конвертики.
Для любителей сладенького предлагаю начинку творожно-сливочную.
Рецепт кружевных блинов на Масленицу от актрисы Надежды Хильской / Shutterstock
Ингредиенты:
- 200 г творога;
- 100 мл жирных сливок;
- 4 ст. л. молока;
- 3 ст. л. измельченной зелени;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Творог смешиваем с молоком до кремовой консистенции. Посолите, поперчите и добавьте зелень.
- Сливки взбиваем и аккуратно вводим в творожную массу. Намазываем блины получившимся творожно-сливочным кремом и подаем на стол.