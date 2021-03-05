Рецепт кружевных блинов на Масленицу от актрисы Надежды Хильской

Рецепт кружевных блинов на Масленицу от актрисы Надежды Хильской

8 марта в Украине начинается Масленица – самое время готовить блинчики! Как дома приготовить быстро блины в дырочку – читайте в нашем материале.

Ингредиенты:

1 стакан молока;

2 стакана воды;

4 ст.л. сахара;

3 яйца;

2,5 стакана муки.

Способ приготовления:

Все это взбиваем в блендере и добавляем 4 ст.л. подсолнечного или кокосового масла (выбирайте то, на котором вам удобнее всего готовить). Все – тесто готово!

Оригинальный рецепт блинов прост, но его всегда можно доработать на свой вкус: изменить пропорции, придумать вкусную начинку и т.д. Актриса сериала “Швидка” на канале НЛО TV Надежда Хильская поделилась фирменным рецептом кружевных блинов, которые вам точно захочется приготовить!

В принципе, на этом можно остановиться. Если вы хотите приготовить начинку для блинчиков – ловите бонус!

Рецепт кружевных блинов на Масленицу от актрисы Надежды Хильской / пресс-служба

Начинки для блинчиков

Первая – немного необычная, но очень вкусная. Это начинка из тыквы и мягкого сыра.

Ингредиенты:

400 г тыквы;

15 мл оливкового масла;

100 мл овощного бульона;

50 г любой зелени;

50 г мягкого сыра, например козьего или брынзы.

Способ приготовления:

Готовить такую начинку очень просто. нарезаем сырую тыкву небольшими кубиками, выкладываем на сковороду с оливковым маслом и обжариваем на медленном огне до золотистого цвета. Добавьте немного овощного бульона и тушите тыкву 10 минут или чуть дольше, пока она не станет мягкой. Слейте лишнюю жидкость. Добавьте к тыкве мелко порубленную зелень и сыр. Выложите смесь на блины и сверните их в конвертики.

Для любителей сладенького предлагаю начинку творожно-сливочную.

Рецепт кружевных блинов на Масленицу от актрисы Надежды Хильской / Shutterstock

Ингредиенты:

200 г творога;

100 мл жирных сливок;

4 ст. л. молока;

3 ст. л. измельченной зелени;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления: