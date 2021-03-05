Рецепт кружевных блинов на Масленицу от актрисы Надежды Хильской

Эксклюзив 5 марта 2021 12:55 Юлия Крутиева
Рецепт кружевных блинов на Масленицу от актрисы Надежды Хильской
Рецепт кружевных блинов на Масленицу от актрисы Надежды Хильской
пресс-служба

8 марта в Украине начинается Масленица – самое время готовить блинчики! Как дома приготовить быстро блины в дырочку – читайте в нашем материале.

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Оригинальный рецепт блинов прост, но его всегда можно доработать на свой вкус: изменить пропорции, придумать вкусную начинку и т.д. Актриса сериала “Швидка” на канале НЛО TV Надежда Хильская поделилась фирменным рецептом кружевных блинов, которые вам точно захочется приготовить!

Ингредиенты:

  • 1 стакан молока;
  • 2 стакана воды;
  • 4 ст.л. сахара;
  • 3 яйца; 
  • 2,5 стакана муки.

Способ приготовления:

  1. Все это взбиваем в блендере и добавляем 4 ст.л. подсолнечного или кокосового масла (выбирайте то, на котором вам удобнее всего готовить). Все – тесто готово!

В принципе, на этом можно остановиться. Если вы хотите приготовить начинку для блинчиков – ловите бонус!

Рецепт кружевных блинов на Масленицу от актрисы Надежды Хильской / пресс-служба

Начинки для блинчиков

Первая – немного необычная, но очень вкусная. Это начинка из тыквы и мягкого сыра.

Ингредиенты:

  • 400 г тыквы;
  • 15 мл оливкового масла;
  • 100 мл овощного бульона;
  • 50 г любой зелени;
  • 50 г мягкого сыра, например козьего или брынзы.

Способ приготовления:

  1. Готовить такую начинку очень просто. нарезаем сырую тыкву небольшими кубиками, выкладываем на сковороду с оливковым маслом и обжариваем на медленном огне до золотистого цвета.
  2. Добавьте немного овощного бульона и тушите тыкву 10 минут или чуть дольше, пока она не станет мягкой. Слейте лишнюю жидкость.
  3. Добавьте к тыкве мелко порубленную зелень и сыр. Выложите смесь на блины и сверните их в конвертики.

Для любителей сладенького предлагаю начинку творожно-сливочную.

Рецепт кружевных блинов на Масленицу от актрисы Надежды Хильской / Shutterstock

Ингредиенты:

  • 200 г творога;
  • 100 мл жирных сливок;
  • 4 ст. л. молока;
  • 3 ст. л. измельченной зелени;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Творог смешиваем с молоком до кремовой консистенции. Посолите, поперчите и добавьте зелень.
  2. Сливки взбиваем и аккуратно вводим в творожную массу. Намазываем блины получившимся творожно-сливочным кремом и подаем на стол.

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