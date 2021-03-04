Легкий рецепт лаваша с сыром и рыбой от актрисы Надежды Хильской
Эксклюзив 4 марта 2021 06:00
Легкий рецепт лаваша с сыром и рыбой от актрисы Надежды Хильской
пресс-служба
Хотите приготовить сытный и диетический ужин, не тратя на это уйму времени?
Надежды Хильской!
Ингредиенты:
- Лаваш
- Красная рыба
- Огурец
- Шпинат
Способ приготовления:
- Для приготовления нашего блюда нам понадобится тонкий круглый лаваш. Разделяем его визуально на четыре части (как на часах: с 12.00 до 15.00, с 15.00 до 18.00 и так далее). Разрезаем его с одной стороны до середины и выкладываем ингредиенты.
- Я кладу на одну часть красную рыбку, на вторую – свежий огурчик, нарезанный кружочками, на третью – намазываю мягкий сыр, на четвертую – свежий шпинат.
- Теперь сворачиваем лаваш с начинкой так, чтобы получился треугольник.
- Дальше немного подогреваю на гриле до хрустящей корочки. Можно и на сковороде. А можно – и просто так есть!
- Самое классное в этом рецепте, что ингредиенты вы можете подобрать на ваш вкус – не бойтесь экспериментировать. Приятного аппетита!
Легкий рецепт лаваша с сыром и рыбой от актрисы Надежды Хильской / пресс-служба
Напомним,