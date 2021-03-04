Легкий рецепт лаваша с сыром и рыбой от актрисы Надежды Хильской

Эксклюзив 4 марта 2021 06:00 Юлия Крутиева
Легкий рецепт лаваша с сыром и рыбой от актрисы Надежды Хильской
Легкий рецепт лаваша с сыром и рыбой от актрисы Надежды Хильской
пресс-служба

Хотите приготовить сытный и диетический ужин, не тратя на это уйму времени?

Читайте такжеМорковное ризотто с печенью: простой рецепт вкусного и полезного блюда
Тогда вам идеально подойдет рецепт лаваша с рыбой, сыром и овощами от актрисы сериала “Швидка” на канале НЛО TV Надежды Хильской!

Ингредиенты:

  • Лаваш
  • Красная рыба
  • Огурец
  • Шпинат

Способ приготовления:

  1. Для приготовления нашего блюда нам понадобится тонкий круглый лаваш. Разделяем его визуально на четыре части (как на часах: с 12.00 до 15.00, с 15.00 до 18.00 и так далее). Разрезаем его с одной стороны до середины и выкладываем ингредиенты.
  2. Я кладу на одну часть красную рыбку, на вторую – свежий огурчик, нарезанный кружочками, на третью – намазываю мягкий сыр, на четвертую – свежий шпинат.
  3. Теперь сворачиваем лаваш с начинкой так, чтобы получился треугольник.
  4. Дальше немного подогреваю на гриле до хрустящей корочки. Можно и на сковороде. А можно – и просто так есть!
  5. Самое классное в этом рецепте, что ингредиенты вы можете подобрать на ваш вкус – не бойтесь экспериментировать. Приятного аппетита!

Легкий рецепт лаваша с сыром и рыбой от актрисы Надежды Хильской / пресс-служба

Напомним,

Облако тегов

НЛО TV рецепты рецепты звезд простые рецепты эксклюзив еда и рецепты Сериал Швидка Надежда Хильская лаваш блюда из лаваша

Материалы по теме

Актриса Анна Гресь: Все современные женщины – суперженщины
Новости

Актриса Анна Гресь: Все современные женщины – суперженщиныЭксклюзив
Морковное ризотто с печенью: простой рецепт вкусного и полезного блюда
Еда и рецепты

Морковное ризотто с печенью: простой рецепт вкусного и полезного блюда
МАСКА: участница шоу беременна – что связывает эту соблазнительную героиню с Олегом Винником
Новости

МАСКА: участница шоу беременна – что связывает эту соблазнительную героиню с Олегом Винником
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.03.2021)
Телешоу

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.03.2021)

Популярное на сайте

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Льва

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Льва
МАСКА: кто покинул шоу в 6 выпуске от 27.02.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 6 выпуске от 27.02.2021
Непрекрасная леди: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.02.2021)

Непрекрасная леди: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.02.2021)

Популярное видео

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)
Непрекрасная леди: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.02.2021)

Непрекрасная леди: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.02.2021)
Голос країни-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 28.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 28.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 25.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 25.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK