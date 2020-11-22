ТОП-5 медицинских сериалов от актрисы Надежды Хильской

Не знаете, какой сериал посмотреть? А как насчет медицинских сериалов?

«Швидка»

Мы спросили у актрисы сериала «Швидка» на канале НЛО TV Надежды Хильской – какие медицинские сериалы вдохновляют ее, и что она советует посмотреть на эту тему.

«Швидка» – это безусловная любовь! Здесь можно найти все: юмор, любовь, драма. А еще в этом сериале о буднях украинских парамедиков, я играю очень интересный персонаж – доктора Виталину. Обязательно к просмотру!

«Доктор Хаус»

Кажется, это первый сериал, который приходит на ум, когда мы говорим о врачах. Секрет успеха этого сериала в шикарном, харизматичном Хью Лори. Уверена, вы тоже когда-то смотрели этот сериал именно из-за главного персонажа, а не из-за интересного сценария.

«Клиника»

«Клиника» – неординарный комедийный сериал, где жизнь врачей показана такой, какая она есть. Если хотите поглубже углубиться в медицинскую тематику, этот сериал стоит посмотреть.

«Красные браслеты»

«Красные браслеты» – это сериал, который немного меняет наш фокус восприятия больницы. А все потому, что этот сериал не о врачах, а о больных. Даже о жажде к жизни.

«Больница Никербокер»

«Больница Никербокер» – реалистичный, жуткий, кровавый сериал. Возможно, после «Доктора Хауса» и «Клиники» этот жанр покажется вам несколько сложным и тяжелым. Но таковыми были реалии того времени, ведь сериал о становлении медицины в Америке.

Напомним,