ТОП кино и сериалов для выходного дня от актера сериала "Швидка" Геннадия Василенко

Продление карантина и холодная погода за окном делают свое дело: у многих на этом фоне уже началась осенняя хандра.

Мы предлагаем не впадать в уныние и использовать кинотерапию! Ведь что может быть лучше, чем провести выходные в теплом семейном кругу за просмотром любимого фильма или целого сезона сериала? Мы попросили актера сериала «Швидка» на канале НЛО TV Геннадия Василенко рассказать о его ТОП сериалов и фильмов, которые он советует посмотреть этой осенью.

Швидка / пресс-служба

Если говорить о кино, то я в этом плане киноман. Я даже не могу выбрать один-единственный любимый жанр. Сегодня вечером могу пересматривать «Крестного отца», а уже завтра смотреть что-то из «Марвел» или «Гарри Поттера». Такая же история и с сериалами.

Мне, как и многим, очень нравится Тарантино. Мы знаем, что у него есть сейчас девять фильмов. Выбрать один – довольно сложно. Но (если уж выбирать) я бы выбрал «Бесславных ублюдков». Возможно, потому, что пересматривал его больше других.

Бесславные ублюдки / пресс-служба

«Спасти рядового Райана» – одна из лучших картин Стивена Спилберга.

Первые две частиДжона Фавро – уже классика Марвел.Кристофера Нолана – это классика DC.

Еще в списке моих любимых картин: «Отступники» Мартина Скорсезе и «Форест Гамп» Роберта Земекиса и весь «Гарри Поттер».

Форест Гамп / пресс-служба

Можно бесконечно говорить о любимых фильмах. Их все не вспомнить, да и букв, может не хватить! Каждый выбирает фильм на свое настроение и на свой вечер. Как вариант, выбирайте что-то из моего списка – это классика кино.

С сериалами у меня такая же история. «Друзья» – один из самых любимых ситкомов. Пересмотрел его полностью, пожалуй, три раза.

Друзья / пресс-служба

– супер ситкомы, которые заставят вас хохотать, как бешеных.

Если хочется окунуться в серьезные события, то «Настоящий детектив», «Фарго», «Карточный домик», «Шерлок» – выбирайте на свое усмотрение.

Карточный домик / пресс-служба

Мой итог рекомендаций такой: включай любимое и наслаждайся. Например, на НЛО TV сейчас премьера третьего сезона нашего сериала «Швидка». Надеюсь, он находится в ваших топах!

Напомним,