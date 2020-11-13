ТОП кино и сериалов для выходного дня от актера сериала "Швидка" Геннадия Василенко

Эксклюзив 13 ноября 2020 17:20 Юлия Крутиева
ТОП кино и сериалов для выходного дня от актера сериала
Актер сериала "Швидка" Геннадий Василенко
пресс-служба

Продление карантина и холодная погода за окном делают свое дело: у многих на этом фоне уже началась осенняя хандра.

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Мы предлагаем не впадать в уныние и использовать кинотерапию! Ведь что может быть лучше, чем провести выходные в теплом семейном кругу за просмотром любимого фильма или целого сезона сериала? Мы попросили актера сериала «Швидка» на канале НЛО TV Геннадия Василенко рассказать о его ТОП сериалов и фильмов, которые он советует посмотреть этой осенью.

Швидка / пресс-служба

Если говорить о кино, то я в этом плане киноман. Я даже не могу выбрать один-единственный любимый жанр. Сегодня вечером могу пересматривать «Крестного отца», а уже завтра смотреть что-то из «Марвел» или «Гарри Поттера». Такая же история и с сериалами.

Мне, как и многим, очень нравится Тарантино. Мы знаем, что у него есть сейчас девять фильмов. Выбрать один – довольно сложно. Но (если уж выбирать) я бы выбрал «Бесславных ублюдков». Возможно, потому, что пересматривал его больше других.

Бесславные ублюдки / пресс-служба

«Спасти рядового Райана» – одна из лучших картин Стивена Спилберга.

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Первые две части «Железного человека» Джона Фавро – уже классика Марвел. «Темный рыцарь» Кристофера Нолана – это классика DC.

Еще в списке моих любимых картин: «Отступники» Мартина Скорсезе и «Форест Гамп» Роберта Земекиса и весь «Гарри Поттер».

Форест Гамп / пресс-служба

Можно бесконечно говорить о любимых фильмах. Их все не вспомнить, да и букв, может не хватить! Каждый выбирает фильм на свое настроение и на свой вечер. Как вариант, выбирайте что-то из моего списка – это классика кино.

С сериалами у меня такая же история. «Друзья» – один из самых любимых ситкомов. Пересмотрел его полностью, пожалуй, три раза.

Друзья / пресс-служба

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«Теория большого взрыва», «Кремниевая долина»«Как я встретил вашу маму», «Все ненавидят Криса» – супер ситкомы, которые заставят вас хохотать, как бешеных.

Если хочется окунуться в серьезные события, то «Настоящий детектив», «Фарго», «Карточный домик», «Шерлок» – выбирайте на свое усмотрение.

Карточный домик / пресс-служба

Мой итог рекомендаций такой: включай любимое и наслаждайся. Например, на НЛО TV сейчас премьера третьего сезона нашего сериала «Швидка». Надеюсь, он находится в ваших топах!

Напомним,

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