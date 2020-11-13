ТОП кино и сериалов для выходного дня от актера сериала "Швидка" Геннадия Василенко
Продление карантина и холодная погода за окном делают свое дело: у многих на этом фоне уже началась осенняя хандра.
Если говорить о кино, то я в этом плане киноман. Я даже не могу выбрать один-единственный любимый жанр. Сегодня вечером могу пересматривать «Крестного отца», а уже завтра смотреть что-то из «Марвел» или «Гарри Поттера». Такая же история и с сериалами.
Мне, как и многим, очень нравится Тарантино. Мы знаем, что у него есть сейчас девять фильмов. Выбрать один – довольно сложно. Но (если уж выбирать) я бы выбрал «Бесславных ублюдков». Возможно, потому, что пересматривал его больше других.
«Спасти рядового Райана» – одна из лучших картин Стивена Спилберга.
Еще в списке моих любимых картин: «Отступники» Мартина Скорсезе и «Форест Гамп» Роберта Земекиса и весь «Гарри Поттер».
Можно бесконечно говорить о любимых фильмах. Их все не вспомнить, да и букв, может не хватить! Каждый выбирает фильм на свое настроение и на свой вечер. Как вариант, выбирайте что-то из моего списка – это классика кино.
С сериалами у меня такая же история. «Друзья» – один из самых любимых ситкомов. Пересмотрел его полностью, пожалуй, три раза.
Если хочется окунуться в серьезные события, то «Настоящий детектив», «Фарго», «Карточный домик», «Шерлок» – выбирайте на свое усмотрение.
Мой итог рекомендаций такой: включай любимое и наслаждайся. Например, на НЛО TV сейчас премьера третьего сезона нашего сериала «Швидка». Надеюсь, он находится в ваших топах!
Напомним,