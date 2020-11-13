Как спастись от осенней хандры: советы от актрисы сериала "Швидка" Надежды Хильской

Эксклюзив 13 ноября 2020 13:20 Юлия Крутиева
Как спастись от осенней хандры: советы от актрисы сериала
Как спастись от осенней хандры: советы от актрисы сериала "Швидка" Надежды Хильской
пресс-служба

Поздняя осень – время, когда особенно не хватает тепла, солнечного света и витамина D. Поэтому так легко впасть в уныние и осеннюю хандру.

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Мы спросили у актрисы сериала «Швидка» на канале НЛО TV Надежды Хильской – как она спасается от хандры, и что поднимает ей настроение этой осенью?

«Осенняя хандра – очень знакомое для меня состояние. Я хандрю прямо сейчас! (улыбается). Но у меня есть несколько проверенных рецептов, как справляться с таким состоянием. Например, меня очень умиротворяет рисование.

Актриса Надежда Хильская / пресс-служба

Для этого не обязательно иметь задатки большого художника – попробуйте и вы! Я рисую картины по номерам. Очень здорово видеть, как оживает холст.

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Второй мой рецепт – глинтвейн в компании друзей. Я бы даже сказала, что это проверенное лекарство от хандры (смеется)!

Мне очень повышает настроение банка «Нутеллы» с зеленым супер горячим чаем. Я пока только иду к тому, чтобы взять себя в руки, но уже близка к этому (смеется). Завтра иду в спортзал! Потому что знаю: спорт очень помогает быть не только физически в тонусе, но и поддерживает моральное состояние на нужном уровне! Поэтому занимайтесь спортом – это полезно в любом случае. И от хандры спасает еще как!»

Актриса Надежда Хильская / пресс-служба

Напомним,

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