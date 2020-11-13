Кохання на виживання-4: участница реалити ела аллигатора в Перу

Эксклюзив 13 ноября 2020 12:10 Юлия Крутиева
Кохання на виживання-4: участница реалити ела аллигатора в Перу
Кохання на виживання-4: участница реалити ела аллигатора в Перу
пресс-служба Нового канала

Какая пища впечатлила участников реалити Кохання на виживання-4 Марину и Ваню?

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Все участники реалити «Кохання на виживання» (Новый канал) прилетели в Перу не отдыхать, а чтобы пройти пять сложных испытаниях. Но в перерыве между съемками у них находилось немного свободного времени, которое они старались посвятить изучению местных традиций. Пара Марины и Вани отравилась на рынок в Икитосе. Именно там любят покупать ингредиенты для ритуалов перуанские шаманы. Потому что такие товары не найти в супермаркетах.

Впервые в жизни там я увидела вживую яйца черепахи и попробовала мясо каймана, – говорит Марина.

Кайман – это маленький аллигатор. И он считается настоящим деликатесом.

Его мясо мне очень понравилось, – признается Марина. – По вкусу напомнило микс мяса курицы, рыбы и креветки. Было очень вкусно.

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Кстати, для перуанцев есть такую экзотику – не в диковинку. Например, большая морская свинка для них не просто милое животное, а еда. Ее мясо подают в дорогих ресторанах. Поэтому морских свинок выращивают на специальных фермах. Раньше перуанцы уплетали за обе щеки и мясо черепах. Сейчас этот деликатес не найти в меню ресторанов, потому что охота на них запрещена законом.

Увидеть интересные традиции перуанцев можно в реалити «Кохання на виживання» – каждый вторник в 19:00 на Новом канале.

Напомним,

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