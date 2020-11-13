Цвет страсти: ТОП-10 интересных фактов об авантюрной мелодраме Татьяны Гнедаш

Уже 23 ноября в 20:15 на СТБ состоится премьера 24-серийной авантюрной мелодрамы «Цвет страсти» автора Татьяны Гнедаш.

По сюжету мелодрамы юная Даша Гомонай (Анна Сердюк) по лживому обвинению в убийстве попадает под следствие. Все улики против нее и девушке грозит длительное заключение. Но дело попадает к молодому следователю Андрею Потапенко (Юрий Фелипенко), и тот заставляет Дашу поверить, что справедливость и честный суд существуют. Неожиданно для самого себя он понимает, что девушка ему не безразлична. Потапенко помолвлен, он человек долга, поэтому пугается неожиданно свалившегося на него чувства. Под давлением семьи невесты он отказывается вести это дело и самоустраняется от проблем Даши. Девушка попадает в заключение на 10 лет.

Мы собрали ТОП-10 самых интересных фактов о грядущей премьере. Команде проекта удалось невероятное!

Факт 1

Обычную школьную раздевалку команда проекта превратила в суровую душевую в женской колонии, а прямо в учебном классе одной из киевских школ построила тюремные бараки. За выходные построили барокамеру реальных размеров.

Факт 2

Научились управлять природными явлениями – организовали локальную летнюю грозу на территории национального музея народной архитектуры и быта «Пирогово», когда по всей округе люди изнывали от +32. Также команда воспроизвела грандиозный пожар в одном из госучреждений Киева.

Факт 3

Неожиданно помогли восстановить одну из улиц столицы после сильнейшего ливня – ремонтная бригада киевского водоканала, вызванная для съемок одной из сцен, уже была на месте происшествия и в короткие сроки восстановила повреждения.

Факт 4

Специально для сериала нарисовали порядка 40-ка портретов карандашом.

Факт 5

Сцена, в которой героиня рисовала портреты людей на улицах Киева, получалась настолько правдоподобной, что обычные прохожие, наблюдавшие за съемкой, заказали семейный портрет у актрисы.

Факт 6

Гримеры израсходовали 8 литров крови и почти все свои запасы 3D геля для воссоздания травм, порезов и ожогов.

Факт 7

Почти 2 месяца художник по костюму пребывала в поисках стильной фетровой мужской шляпы, для одного из ключевых персонажей сериала. Шляпа так всем понравилась, что количество смен с ее «участием» увеличили вдвое.

Факт 8

По сюжету одна из героинь - наркозависимая. Художники по гриму и костюму так постарались, что, когда актриса «в образе» вышла на 5 минут в магазин, проходящий мимо человек, порекомендовал ей контакты центра реабилитации для наркозависимых. Со словами: «Мне там очень помогли».

Факт 9

Костюмы для главных героев разрабатывались таким образом, чтобы одежда отражала внутренний мир персонажа. В этом плане зрители могут заметить много отсылок к всемирно известным персонажам. Например, Джокеру и т.п.

Факт 10

В «Цвете страсти» зрителей СТБ ждет и появление звезд масштабной костюмированной драмы «Крепостная» и других давно полюбившихся актеров - Дарьи Легейды, Екатерины Варченко, Сергея Сипливого, Анастасии Ивановой, Виталия Салия, Виктории Литвиненко, Светланы Зельбет, Ларисы Руснак, Екатерины Тышкевич и других.