Цвет страсти: ТОП-10 интересных фактов об авантюрной мелодраме Татьяны Гнедаш
Уже 23 ноября в 20:15 на СТБ состоится премьера 24-серийной авантюрной мелодрамы «Цвет страсти» автора Татьяны Гнедаш.
Мы собрали ТОП-10 самых интересных фактов о грядущей премьере. Команде проекта удалось невероятное!
Факт 1
Обычную школьную раздевалку команда проекта превратила в суровую душевую в женской колонии, а прямо в учебном классе одной из киевских школ построила тюремные бараки. За выходные построили барокамеру реальных размеров.
Факт 2
Научились управлять природными явлениями – организовали локальную летнюю грозу на территории национального музея народной архитектуры и быта «Пирогово», когда по всей округе люди изнывали от +32. Также команда воспроизвела грандиозный пожар в одном из госучреждений Киева.
Факт 3
Неожиданно помогли восстановить одну из улиц столицы после сильнейшего ливня – ремонтная бригада киевского водоканала, вызванная для съемок одной из сцен, уже была на месте происшествия и в короткие сроки восстановила повреждения.
Факт 4
Специально для сериала нарисовали порядка 40-ка портретов карандашом.
Факт 5
Сцена, в которой героиня рисовала портреты людей на улицах Киева, получалась настолько правдоподобной, что обычные прохожие, наблюдавшие за съемкой, заказали семейный портрет у актрисы.
Факт 6
Гримеры израсходовали 8 литров крови и почти все свои запасы 3D геля для воссоздания травм, порезов и ожогов.
Факт 7
Почти 2 месяца художник по костюму пребывала в поисках стильной фетровой мужской шляпы, для одного из ключевых персонажей сериала. Шляпа так всем понравилась, что количество смен с ее «участием» увеличили вдвое.
Факт 8
По сюжету одна из героинь - наркозависимая. Художники по гриму и костюму так постарались, что, когда актриса «в образе» вышла на 5 минут в магазин, проходящий мимо человек, порекомендовал ей контакты центра реабилитации для наркозависимых. Со словами: «Мне там очень помогли».
Факт 9
Костюмы для главных героев разрабатывались таким образом, чтобы одежда отражала внутренний мир персонажа. В этом плане зрители могут заметить много отсылок к всемирно известным персонажам. Например, Джокеру и т.п.
Факт 10
В «Цвете страсти» зрителей СТБ ждет и появление звезд масштабной костюмированной драмы «Крепостная» и других давно полюбившихся актеров - Дарьи Легейды, Екатерины Варченко, Сергея Сипливого, Анастасии Ивановой, Виталия Салия, Виктории Литвиненко, Светланы Зельбет, Ларисы Руснак, Екатерины Тышкевич и других.