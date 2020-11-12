Цвет страсти: известна дата премьеры на СТБ авантюрной мелодрамы Татьяны Гнедаш

12 ноября 2020 01:30 Юлия Крутиева
Цвет страсти: известна дата премьеры на СТБ авантюрной мелодрамы Татьяны Гнедаш
Цвет страсти: известна дата премьеры на СТБ авантюрной мелодрамы Татьяны Гнедаш
пресс-служба канала СТБ

23 ноября в 20:15 на СТБ состоится премьера 24-серийной авантюрной мелодрамы "Цвет страсти" автора Татьяны Гнедаш.

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"Цвет страсти" – это история сильной девушки Даши, которая даже при самых трудных обстоятельствах не теряет страсть к жизни.

По сюжету, юная Даша Гомонай (Анна Сердюк) по лживому обвинению в убийстве попадает под следствие. Все улики против нее и девушке грозит длительное заключение. Но дело попадает к молодому следователю Андрею Потапенко (Юрий Фелипенко), и тот заставляет Дашу поверить, что справедливость и честный суд существуют. Неожиданно для самого себя он понимает, что девушка ему не безразлична. Потапенко помолвлен, он человек долга, поэтому пугается неожиданно свалившегося на него чувства.

Под давлением семьи невесты он отказывается вести это дело и самоустраняется от проблем Даши. Девушка попадает в заключение на 10 лет. Спустя время, Андрей попытается всё исправить, но Даша уже вычеркнула его из своей жизни. Впереди у нее упорная борьба за место под солнцем, за справедливость и счастье.

Многие бы сломались в таких обстоятельствах, а Даша только окрепла. Она отчаянно смелая, идет наперекор всему, но при этом остается человечной, доброй и справедливой. Она лучик света во время тьмы. Когда я впервые читала сценарий, ух, у меня мурашки по коже бегали. Это огромное счастье играть такого персонажа! – призналась актриса Анна Сердюк.

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В «Цвете страсти» зрителей СТБ ждет и появление полюбившихся актеров Екатерины Тышкевич, Екатерины Варченко, Анастасии Ивановой, Виталия Салия, Виктории Литвиненко, Дарьи Легейды, Светланы Зельбет, Ларисы Руснак и других.

Сериал будет состоять их трех частей – «Оттенок измены», «Оттенок любви» и «Оттенок искупления». Режиссером картины выступил Дмитрий Гольдман, производство – ArtForms production.

Напомним,

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