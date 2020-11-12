Дмитрий Шепелев поделился редким романтическим фото с невестой

12 ноября 2020 15:50 Юлия Крутиева
Дмитрий Шепелев поделился редким романтическим фото с невестой
Ведущий Дмитрий Шепелев
instagram.com/dmitryshepelev

После смерти гражданской жены Жанны Фриске Дмитрий Шепелев долгое время предпочитал не начинать новых отношений.

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Ведущий Дмитрий Шепелев строил карьеру на телевидении, а все свободное время уделял судебным разбирательствам со своим бывшим тестем, а также воспитанию сына Платона. 

Однако год назад Дмитрий все-таки решил впустить в свою жизнь новые отношения. Избранницей 37-летнего телеведущего стала дизайнер Екатерина Тулупова.

Вместе с Екатериной Шепелев не часто появляется на светских мероприятиях, еще реже можно увидеть совместные фотографии пары в социальных сетях ведущего.

Но утром четверга Дмитрий удивил фолловеров своей Инстаграм-станицы очень милой фотографией с любимой. Эта публикация сразу же вызвала громкий резонанс.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова / instagram.com/dmitryshepelev
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В кадре Шепелев и Тулупова позируют в квартире и нежно целуются. В комментариях к снимку Дмитрий обратился к своей избраннице со словами благодарности.

Спасибо за твою смелость, спасибо за красоту, спасибо за смех! – пишет счастливый ведущий.

Напомним,  

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