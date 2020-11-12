Дмитрий Шепелев поделился редким романтическим фото с невестой
После смерти гражданской жены Жанны Фриске Дмитрий Шепелев долгое время предпочитал не начинать новых отношений.
Однако год назад Дмитрий все-таки решил впустить в свою жизнь новые отношения. Избранницей 37-летнего телеведущего стала дизайнер Екатерина Тулупова.
Вместе с Екатериной Шепелев не часто появляется на светских мероприятиях, еще реже можно увидеть совместные фотографии пары в социальных сетях ведущего.
Но утром четверга Дмитрий удивил фолловеров своей Инстаграм-станицы очень милой фотографией с любимой. Эта публикация сразу же вызвала громкий резонанс.
Спасибо за твою смелость, спасибо за красоту, спасибо за смех! – пишет счастливый ведущий.
Напомним,