Кохання на виживання-4: участник реалити шокировал признанием в измене

11 ноября 2020 11:35 Юлия Крутиева
Кохання на виживання-4: участник реалити шокировал признанием в измене
Кохання на виживання-4: участник реалити шокировал признанием в измене
пресс-служба Нового канала

Чем закончились съемки проекта «Кохання на виживання-4» для Ивана и Марины?

Читайте такжеЗвезды сериала "Корона" повторили кадр из объявления помолвки принца Чарльза и принцессы Дианы
Каждая влюбленная пара, которая приходит в реалити «Кохання на виживання» (Новый канал), преследует свои цели. Кто-то хочет освежить чувства, а кто-то – разобраться в отношениях. 

Вот и Ваня с Мариной приехали в непролазные джунгли Амазонки, чтобы осознать ценность их любви. 

Если бы не ребенок, я давно ушла бы от Вани, – призналась в эфире Марина. – Надеюсь, что на проекте ко мне придет что-то такое, что так и не пришло за годы совместной жизни. Хочу разобраться: люблю я его или нет.

Кохання на виживання-4: участник реалити шокировал признанием в измене / пресс-служба Нового канала
Она даже не догадывалась, чем может обернуться поездка в Перу. Во время пятого испытания – провокации на измену – ее супруг признался на детекторе лжи, что Марина у него была не одна. 

Тогда мы сильно разругались. Мне казалось, что станет легче, если заведу роман с другой девушкой, – вспоминает Иван. – Случился просто флирт и секс. Из-за того, что мы не были по факту в отношениях с Мариной, я не мог чувствовать вину за то, что был с другой.

Читайте такжеПотап сыграл роль бизнесмена в новом сериале "Родня" на 1+1
На церемонию открытия шкатулок с деньгами супруги пришли вдвоем. Но остались ли они вместе после участия в реалити?

Наша семья только окрепла и стала больше, – улыбается Марина. – У нас родилась дочь. С Ваней стали больше проговаривать все, что нравится и не нравится. И поняли, что когда мы вместе, все проблемы – это пыль.

Кохання на виживання-4: участник реалити шокировал признанием в измене / пресс-служба Нового канала
Чем закончится поездка в Перу для других участников – смотрите каждый вторник в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале. 

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый Канал социальные сети отношения новости Кохання на виживання Кохання на виживання-4

Материалы по теме

Jerry Heil рассказала, какой парень может покорить ее сердце
Новости

Jerry Heil рассказала, какой парень может покорить ее сердце
Коп из прошлого: смотреть онлайн 4 серию (эфир 28.10.2020)
Сериалы

Коп из прошлого: смотреть онлайн 4 серию (эфир 28.10.2020)
Стосується кожного: Cрочное изъятие (эфир от 09.11.2020)
Телешоу

Стосується кожного: Cрочное изъятие (эфир от 09.11.2020)
Братья по крови 2: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 29.10.2020)
Сериалы

Братья по крови 2: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 29.10.2020)

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 06.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 06.11.2020
Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)
Маскарад: кто победил в шоу от 07.11.2020

Маскарад: кто победил в шоу от 07.11.2020

Популярное видео

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)
Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)

Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)
Маскарад: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)

Маскарад: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK