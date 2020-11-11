Чем закончились съемки проекта «Кохання на виживання-4» для Ивана и Марины?

Каждая влюбленная пара, которая приходит в реалити «Кохання на виживання» (Новый канал), преследует свои цели. Кто-то хочет освежить чувства, а кто-то – разобраться в отношениях.

Вот и Ваня с Мариной приехали в непролазные джунгли Амазонки, чтобы осознать ценность их любви.

Если бы не ребенок, я давно ушла бы от Вани, – призналась в эфире Марина. – Надеюсь, что на проекте ко мне придет что-то такое, что так и не пришло за годы совместной жизни. Хочу разобраться: люблю я его или нет.

Кохання на виживання-4: участник реалити шокировал признанием в измене / пресс-служба Нового канала

Она даже не догадывалась, чем может обернуться поездка в Перу. Во время пятого испытания – провокации на измену – ее супруг признался на детекторе лжи, что Марина у него была не одна.

Тогда мы сильно разругались. Мне казалось, что станет легче, если заведу роман с другой девушкой, – вспоминает Иван. – Случился просто флирт и секс. Из-за того, что мы не были по факту в отношениях с Мариной, я не мог чувствовать вину за то, что был с другой.

На церемонию открытия шкатулок с деньгами супруги пришли вдвоем. Но остались ли они вместе после участия в реалити?

Наша семья только окрепла и стала больше, – улыбается Марина. – У нас родилась дочь. С Ваней стали больше проговаривать все, что нравится и не нравится. И поняли, что когда мы вместе, все проблемы – это пыль.

Кохання на виживання-4: участник реалити шокировал признанием в измене / пресс-служба Нового канала

Чем закончится поездка в Перу для других участников – смотрите каждый вторник в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале.

Напомним,