Кохання на виживання-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 10.11.2020)

4 ноября 2020 22:50 Юлия Крутиева
Кохання на виживання-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 10.11.2020)
Кохання на виживання-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 10.11.2020)
пресс-служба Нового канала

10 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 9 выпуск 4 сезона реалити Кохання на виживання.

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Смотрите в 9 выпуске реалити Кохання на виживання-4: на что только не идут влюбленные, чтобы доказать свои чувства. Даже готовы отправиться на край света в Перу. Вот и Марина с Иваном полетели в экзотическое Перу, но они не догадывались, как их встретит Латинская Америка. Пару привезли в дикую Амазонию, где ведущий Олег Кензов подготовил пять сложных испытаний. Марине пришлось спасать любимого из ловушки, работать официанткой в местном кафе, а еще на вечер пара стала чирлидерами. Но самой сложной оказалась проверка на верность. Смогут ли чувства пары выдержать эти испытания?

9 выпуск реалити Кохання на виживання-4 смотрите 10.11.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити Кохання на виживання-4 смотрите ПО ССЫЛКЕ

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