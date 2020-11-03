Толпа перуанцев наказывала участника реалити «Кохання на виживання-4» из-за его девушки.

Новый канал продолжает тест-драйв отношений в Перу. Сегодня в реалити «Кохання на виживання» его пройдет пара Сережи и Кристины. Вместе они больше двух лет. Но ни парень, ни девушка не чувствуют себя в отношениях уверенно.

Кристина хочет замуж за любимого, а он считает, что она не готова к серьезному шагу. Чтобы проверить чувства пары, команда реалити устроила им адское испытание.

В Андах до сих пор соблюдают древние традиции, – рассказывает ведущий Олег Кензов. – Того, кто провинился, привязывают к позорному столбу. Сергей должен был выдержать все издевательства, которые сыпались от толпы. Но они были только в том случае, если Кристина неправильно отвечала на вопросы о пристрастиях и жизни любимого.

Кохання на виживання-4: участника реалити привязали к позорному столбу / пресс-служба Нового канала

Позорный столб принес парню позорные наказания.

На земле стояло шесть ведер разных помоев. И это все могло оказаться на мне, – говорит Сергей. – Меня облили фекалиями, и они так долго сползали по телу. Воняло нереально. Пару раз были рвотные позывы. Но это еще ничего.

Перуанцы приготовили для парня розги.

Мне стало его жалко. Он стоял весь грязный и мокрый, ему было очень холодно, – расстроилась Кристина. – Не хотела, чтобы его секли, чтобы причиняли боль.

Кохання на виживання-4: участника реалити привязали к позорному столбу / пресс-служба Нового канала

Сможет ли парень выдержать испытание, и чем закончится поездка в Перу для пары – смотрите сегодня в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале.

Напомним,