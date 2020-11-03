Кохання на виживання-4: участника реалити привязали к позорному столбу
Толпа перуанцев наказывала участника реалити «Кохання на виживання-4» из-за его девушки.
Кристина хочет замуж за любимого, а он считает, что она не готова к серьезному шагу. Чтобы проверить чувства пары, команда реалити устроила им адское испытание.
В Андах до сих пор соблюдают древние традиции, – рассказывает ведущий Олег Кензов. – Того, кто провинился, привязывают к позорному столбу. Сергей должен был выдержать все издевательства, которые сыпались от толпы. Но они были только в том случае, если Кристина неправильно отвечала на вопросы о пристрастиях и жизни любимого.
На земле стояло шесть ведер разных помоев. И это все могло оказаться на мне, – говорит Сергей. – Меня облили фекалиями, и они так долго сползали по телу. Воняло нереально. Пару раз были рвотные позывы. Но это еще ничего.
Перуанцы приготовили для парня розги.
Мне стало его жалко. Он стоял весь грязный и мокрый, ему было очень холодно, – расстроилась Кристина. – Не хотела, чтобы его секли, чтобы причиняли боль.
Напомним,