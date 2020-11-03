Кохання на виживання-4: участника реалити привязали к позорному столбу

3 ноября 2020 12:20 Юлия Крутиева
Кохання на виживання-4: участника реалити привязали к позорному столбу
Кохання на виживання-4: участника реалити привязали к позорному столбу
пресс-служба Нового канала

Толпа перуанцев наказывала участника реалити «Кохання на виживання-4» из-за его девушки.

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Новый канал продолжает тест-драйв отношений в Перу. Сегодня в реалити «Кохання на виживання» его пройдет пара Сережи и Кристины. Вместе они больше двух лет. Но ни парень, ни девушка не чувствуют себя в отношениях уверенно. 

Кристина хочет замуж за любимого, а он считает, что она не готова к серьезному шагу. Чтобы проверить чувства пары, команда реалити устроила им адское испытание.  

В Андах до сих пор соблюдают древние традиции, – рассказывает ведущий Олег Кензов. – Того, кто провинился, привязывают к позорному столбу. Сергей должен был выдержать все издевательства, которые сыпались от толпы. Но они были только в том случае, если Кристина неправильно отвечала на вопросы о пристрастиях и жизни любимого.

Кохання на виживання-4: участника реалити привязали к позорному столбу / пресс-служба Нового канала
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Позорный столб принес парню позорные наказания. 

На земле стояло шесть ведер разных помоев. И это все могло оказаться на мне, – говорит Сергей. – Меня облили фекалиями, и они так долго сползали по телу. Воняло нереально. Пару раз были рвотные позывы. Но это еще ничего.

Перуанцы приготовили для парня розги. 

Мне стало его жалко. Он стоял весь грязный и мокрый, ему было очень холодно, – расстроилась Кристина. – Не хотела, чтобы его секли, чтобы причиняли боль.

Кохання на виживання-4: участника реалити привязали к позорному столбу / пресс-служба Нового канала
Сможет ли парень выдержать испытание, и чем закончится поездка в Перу для пары – смотрите сегодня в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале. 

Напомним, 

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