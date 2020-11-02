Яна Клочкова удивила признанием о романе с женатым мужчиной

Спортсменка Яна Клочкова призналась «Зірковому шляху» на канале «Украина», что была в отношениях с женатым мужчиной.

Украинская пловчиха Яна Клочкова рассказала в программе «Зірковий шлях» о страхе перед новым романом.

Во время эфира рубрики «Кава з перцем» 38-летняя спортсменка шокировала подробностями своей личной жизни.

Я столько «набила шишек» и столько страдала, что не хочу даже и близко никого подпускать в свою жизнь,

– призналась Яна Клочкова.

Спортсменка Яна Клочкова / instagram.com/yana_klochkova

Как выяснилось, у нее уже два года нет отношений. И последний мужчина, как и предыдущие, оказался проблемным, был женат. Спортсменка узнала об этом факте только через время.

Было сложно сразу прекратить отношения, – призналась звезда. – Но спустя какое-то время я поняла, что это не мое.

Она не захотела разрушать чужую семью и оставаться на вторых ролях.

Это страшно на самом деле, что сейчас вот такое общество: нет какого-то культа семьи,

– поделилась Яна Клочкова.

Спортсменка Яна Клочкова с сыном / instagram.com/yana_klochkova

На сегодняшний день в ее жизни есть только один достойный мужчина. Это сын Саша. Мальчику уже 10 лет, правда, он живет в Крыму.

Напомним,