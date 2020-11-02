Яна Клочкова удивила признанием о романе с женатым мужчиной
2 ноября 2020 17:20
Спортсменка Яна Клочкова
instagram.com/yana_klochkova
Спортсменка Яна Клочкова призналась «Зірковому шляху» на канале «Украина», что была в отношениях с женатым мужчиной.
Яна Клочкова рассказала в программе «Зірковий шлях» о страхе перед новым романом.Как выяснилось, у нее уже два года нет отношений. И последний мужчина, как и предыдущие, оказался проблемным, был женат. Спортсменка узнала об этом факте только через время.На сегодняшний день в ее жизни есть только один достойный мужчина. Это сын Саша. Мальчику уже 10 лет, правда, он живет в Крыму.
Во время эфира рубрики «Кава з перцем» 38-летняя спортсменка шокировала подробностями своей личной жизни.
Я столько «набила шишек» и столько страдала, что не хочу даже и близко никого подпускать в свою жизнь,– призналась Яна Клочкова.
Спортсменка Яна Клочкова / instagram.com/yana_klochkova
Было сложно сразу прекратить отношения, – призналась звезда. – Но спустя какое-то время я поняла, что это не мое.
Это страшно на самом деле, что сейчас вот такое общество: нет какого-то культа семьи,– поделилась Яна Клочкова.
Спортсменка Яна Клочкова с сыном / instagram.com/yana_klochkova
Напомним,