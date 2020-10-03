Яна Клочкова шокировала признанием, что страдает фобией, связанной с водой
Самая титулованная украинская пловчиха в истории Олимпийских игр призналась Новому каналу, что испытывает панику, если плавает не в бассейне.
Несмотря на то, что я хорошо плаваю, у меня есть фобия. Я не плаваю там, где не вижу дна, – призналась Яна во время съемок игрового шоу «Хто зверху?» на Новом канале. – Поэтому я никогда не переплывала Ла-Манш, Босфор и другие проливы. Думаю, никогда и не решусь на такое.
Кому в итоге удалось победить – команде Сергея Притулы, состоящей из Виталия Тыльного, Владимира Шумко и Назара Заднипровского, или Яне Клочковой, Полине Василине и Насте Оруджовой во главе с Лесей Никитюк, узнаете в свежем выпуске игрового шоу. Десятый, юбилейный, сезон «Хто зверху?» смотрите каждый четверг в 19:00 на Новом канале!
Напомним,