Яна Клочкова шокировала признанием, что страдает фобией, связанной с водой

Самая титулованная украинская пловчиха в истории Олимпийских игр призналась Новому каналу, что испытывает панику, если плавает не в бассейне.

Яна Клочкова – самая известная украинская пловчиха, четырехкратная олимпийская чемпионка, которая установила не один рекорд Украины, Европы и даже мира. Кто бы мог подумать, что столь титулованная спортсменка страдает фобией, связанной с водой!

Несмотря на то, что я хорошо плаваю, у меня есть фобия. Я не плаваю там, где не вижу дна, – призналась Яна во время съемок игрового шоу «Хто зверху?» на Новом канале. – Поэтому я никогда не переплывала Ла-Манш, Босфор и другие проливы. Думаю, никогда и не решусь на такое.

Пловчиха Яна Клочкова / пресс-служба

Этим неожиданным фактом во время конкурса «Правда или ложь» Яне удалось обескуражить актера Назара Заднипровского. Он был уверен, что Клочкова переплыла не один пролив, за что мужская команда и поплатилась баллом.

Кому в итоге удалось победить – команде Сергея Притулы, состоящей из Виталия Тыльного, Владимира Шумко и Назара Заднипровского, или Яне Клочковой, Полине Василине и Насте Оруджовой во главе с Лесей Никитюк, узнаете в свежем выпуске игрового шоу. Десятый, юбилейный, сезон «Хто зверху?» смотрите каждый четверг в 19:00 на Новом канале!

Напомним,