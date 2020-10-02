Топ-5 захватывающих книг: рекомендации ведущей Вікна-новини Яны Брензей

2 октября 2020 22:00 Юлия Крутиева
Топ-5 захватывающих книг: рекомендации ведущей Вікна-новини Яны Брензей
Ведущая программы «Вікна-новини» на СТБ Яна Брензей
пресс-служба канала СТБ

Захватывающие истории для осенних вечеров – в подборке ведущей Яны Брензей.

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Ведущая информационно-аналитической программы «Вікна-новини» на СТБ Яна Брензей поделилась списком книг, которые прочитала «залпом».

Недавно на меня снизошло озарение. Оказывается, книжки можно читать не только для того, чтобы стать умнее, а и просто для удовольствия. Нет, чтение никогда не было для меня каторгой, – отметила Яна. – Это один из моих любимых способов побыть с собой. Но долгое время я выбирала книги по принципу «поумнее, посложнее» + бестселлеры. И тут вдруг прояснилось – иногда от чтения можно получать удовольствие, как от конфеты.

«Шестнадцать деревьев Соммы», Ларс Миттинг

Семейная тайна, потеря памяти, загадочное наследство, нацизм в анамнезе и все это в аскетичном норвежском сеттинге. Прошлое, о котором лучше не вспоминать, но без которого не клеится будущее. История раскрывается медленно, с ложными кульминациями и развязками, но оторваться невозможно.

«Шестнадцать деревьев Соммы», Ларс Миттинг

«Дев‘ять незнайомців», Ліян Моріарті

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9 человек приезжают из разных уголков Австралии в оздоровительный комплекс. Его загадочная хозяйка обещает им неизгладимый трансформационный опыт. И своё слово сдерживает. Правда, совсем не так, как ее гости рассчитывали. Клаустрофобная атмосфера старого особняка, сломы судьбы, которые заставили незнакомцев сюда приехать, и удар под дых в виде резкого поворота сюжета.

«Дев‘ять незнайомців», Ліян Моріарті

«Убийство Роджера Экройда», Агата Кристи

Я вообще не по детективам, но ответ на вопрос, кто же все-таки Экройда убил, шокирует.

«Убийство Роджера Экройда», Агата Кристи

«Всюди жевріють пожежі», Селесте Інґ

Неглянцевая история о материнстве и взрослении с мощным антирасистским подтекстом. Сюжет, в котором внешнее не соответствует внутреннему, а за декорациями богатого американского городка для избранных прячутся душевные трущобы. Сериал, кстати, намного слабее книги, как по мне.

«Всюди жевріють пожежі», Селесте Інґ

«Моя неймовірна подруга», Елена Ферранте

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Две девочки, которых связывают сложные отношения – дружба, соперничество, зависть, любовь – растут в бедном районе Неаполя. Отношения с мафией, сложный выбор, попытка вырваться из нищеты разными путями – Италия, о которой мы, туристы, зачастую даже не подозреваем. Эта книга – первая из четырех, которые входят в «Неаполитанский квартет».

«Моя неймовірна подруга», Елена Ферранте

Напомним, 

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