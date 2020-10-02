Топ-5 захватывающих книг: рекомендации ведущей Вікна-новини Яны Брензей

Захватывающие истории для осенних вечеров – в подборке ведущей Яны Брензей.

Ведущая информационно-аналитической программы «Вікна-новини» на СТБ Яна Брензей поделилась списком книг, которые прочитала «залпом».

Недавно на меня снизошло озарение. Оказывается, книжки можно читать не только для того, чтобы стать умнее, а и просто для удовольствия. Нет, чтение никогда не было для меня каторгой, – отметила Яна. – Это один из моих любимых способов побыть с собой. Но долгое время я выбирала книги по принципу «поумнее, посложнее» + бестселлеры. И тут вдруг прояснилось – иногда от чтения можно получать удовольствие, как от конфеты.

«Шестнадцать деревьев Соммы», Ларс Миттинг

Семейная тайна, потеря памяти, загадочное наследство, нацизм в анамнезе и все это в аскетичном норвежском сеттинге. Прошлое, о котором лучше не вспоминать, но без которого не клеится будущее. История раскрывается медленно, с ложными кульминациями и развязками, но оторваться невозможно.

«Шестнадцать деревьев Соммы», Ларс Миттинг

«Дев‘ять незнайомців», Ліян Моріарті

9 человек приезжают из разных уголков Австралии в оздоровительный комплекс. Его загадочная хозяйка обещает им неизгладимый трансформационный опыт. И своё слово сдерживает. Правда, совсем не так, как ее гости рассчитывали. Клаустрофобная атмосфера старого особняка, сломы судьбы, которые заставили незнакомцев сюда приехать, и удар под дых в виде резкого поворота сюжета.

«Дев‘ять незнайомців», Ліян Моріарті

«Убийство Роджера Экройда», Агата Кристи

Я вообще не по детективам, но ответ на вопрос, кто же все-таки Экройда убил, шокирует.

«Убийство Роджера Экройда», Агата Кристи

«Всюди жевріють пожежі», Селесте Інґ

Неглянцевая история о материнстве и взрослении с мощным антирасистским подтекстом. Сюжет, в котором внешнее не соответствует внутреннему, а за декорациями богатого американского городка для избранных прячутся душевные трущобы. Сериал, кстати, намного слабее книги, как по мне.

«Всюди жевріють пожежі», Селесте Інґ

«Моя неймовірна подруга», Елена Ферранте

Две девочки, которых связывают сложные отношения – дружба, соперничество, зависть, любовь – растут в бедном районе Неаполя. Отношения с мафией, сложный выбор, попытка вырваться из нищеты разными путями – Италия, о которой мы, туристы, зачастую даже не подозреваем. Эта книга – первая из четырех, которые входят в «Неаполитанский квартет».

«Моя неймовірна подруга», Елена Ферранте

Напомним,