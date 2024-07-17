Зірки СТБ діляться порадами, як уберегти домашніх улюбленців від аномальної спеки

Цього літа аномальна спека стала справжнім викликом для багатьох українців та їхніх домашніх улюбленців.

Надія Матвєєва, ведуча програм «Позивний Надія» та «Неймовірна правда про зірок»

Ведучі телеканалу СТБ, відомі своєю любов'ю до тварин, активно діляться порадами та власними прикладами, як захистити чотирилапих друзів від небезпечних температур.

Улюблениця – врятована собачка Семі.

Надія Матвєєва та Семі / Пресслужба каналу СТБ

Надія ділиться, що її Семі не любить купатися, тому річка не спасіння, особливо зараз, коли на березі багато людей.

Щоб забезпечити комфорт Семі, ми гуляємо рано вранці від дерева до дерева, щоб вона могла полежати в тіні. Вдома періодично змочую їй лапки та животик прохолодною водою. Ввечері ми з Семі ходимо на прогулянку, поки комарі не почнуть надокучати мені. У таку спеку Семі часто шукає прохолодніше місце, але її апетит залишається чудовим, як завжди, – каже Надія.

Тетяна Висоцька, ведуча програм «Вікна-новини», «ДНК. Свої» на СТБ та загальнонаціонального марафону «Єдині новини».

Улюбленець – лаготто-романьоло Рене.

Тетяна Висоцька та Рене / Пресслужба каналу СТБ

Тетяна зізнається, що для її собаки Рене ключовим є часте купання.

Добре, що моя Рене любить купатися. Я намагаюся водити її на озеро, а на дачі в неї є маленький басейн. Обов’язково і необмежено – пити! Рене важко переживає спеку, адже її шубка схожа на баранячу, ми не встигаємо стригти її, бо вона надто швидко відростає. Найбільш прохолодне місце для сну вона завжди знаходить сама, – розповідає Тетяна. – Я раджу усім власникам тварин обов’язково носити з собою воду не лише для себе, а й для собаки. Гуляйте в тіні, адже розпечений асфальт небезпечний для лапок, а сонце може перегріти собаку вмить. Ну і виходьте на прогулянки краще зранку і ввечері, а якщо потрібно в обід, то хоча б після 16-ї години.

Яна Брензей, ведуча програми «Вікна-новини» на СТБ та загальнонаціонального марафону «Єдині новини»

Улюбленець – французький бульдог Плутарх.

Яна Брензей та Плутарх / Пресслужба каналу СТБ

Мій Плутарх тяжко переносить спеку, як і будь-який брахіцефал (мопси, французькі бульдоги, пекінеси). Для них це справді виклик, тому ми намагаємося гуляти рано-вранці та пізно ввечері, коли трішки спадає спека. Коли бачу, що йому стає складно, поливаю водичкою. Ми купили йому охолоджувальну підстилку, щоб він на ній лежав, адже зараз найскладніші моменти, ми не вмикаємо кондиціонер, не користуємося додатковими охолоджуючими електроприладами. Це йому допомагає перенести спеку. Я думаю, що відповідальні власники тварин це правило суворо засвоїли, але про всяк випадок нагадаю: в жодному разі собак не можна залишати самих в таку спеку в автомобілі! Плутарх завжди зі мною поруч, коли ми кудись їдемо. Якщо виходжу з машини, то й він йде зі мною. Якщо в якихось приміщеннях не можна бути з собакою, то я пояснюю, що за температури +40 мають послаблювати правила, адже це єдиний спосіб, аби убезпечити собаку від теплового удару.

Ектор Хіменес-Браво, суддя «МастерШеф», ведучий ранкового шоу «Прокинься з Ектором»

Улюбленці – бельгійські грифони Лупіта та Клопік.

Ектор Хіменес-Браво, Лупіта та Клопік / Пресслужба каналу СТБ

Лупіта та Клопік переносять спеку дуже важко. Зараз ми гуляємо лише рано-вранці та пізно увечері. Тим більше Лупіта вагітна, тому наші прогулянки дуже обмежені! Виходимо на вулицю не більш як на 20 хвилин, аби «зробити всі свої справи». Також я завжди беру з собою достатню кількість води, даю їм пити. Про такі прості правила обов'язково варто пам'ятати господарям.

Олексій Суровцев, зірка детективних серіалів «К.О.Д.» та «СЛІД» на СТБ, власник ветеринарної клініки для безпритульних тварин.

В нашій клініці ми завжди забезпечуємо тваринам постійний доступ до питної води. Вода є найнеобхіднішим рятівним пунктом для всіх тварин. Ми також забезпечуємо циркуляцію повітря в приміщенні, але уникаємо прямого потоку холодного повітря з кондиціонера, – розповідає Олексій.

Він додає, що важливо вичісувати тварин регулярно, але не стригти їх, адже підшорсток допомагає у терморегуляції. Брати наші менші ще більше страждають від спеки, адже самі не можуть подбати про прості, але необхідні речі. Олексій дав декілька порад, що допоможе їм пережити високі температури.

Постійний доступ до питної води. Вода є найнеобхіднішим рятівним пунктом як для домашніх, так і для безпритульних тварин.

Забезпечте циркуляцію повітря в приміщенні, але уникайте прямого потоку холодного повітря з кондиціонера.

Вичісуйте своїх тварин регулярно, але не стрижіть їх. Підшорсток допомагає у терморегуляції.

Не грайтеся багато. Для ігор з котиками використовуйте кубики льоду.

Якщо котик дихає ротом – змочіть йому подушечки лапок і пузико.

Прогулянки з собакою по мінімуму. Краще рано зранку і пізно ввечері.

Якщо песику складно, можна намочити бандану і надягати на шию, щоб трохи охолодити температуру.

Після прогулянки купайте своїх собачок, але витирайте насухо і уникайте сонячних променів. Не мочіть безпритульних собак, бо мокра собака під сонцем – це 90 % тепловий удар.

Не залишайте тварину в авто! Навіть з відкритими вікнами авто нагрівається дуже швидко.

Купіть охолоджуючий килимок.

Це прості, але дієві способи допомогти нашим маленьким друзям. Не забувайте ставити прохолодну воду для безпритульних тварин. Це їх врятує!

Зірки СТБ нагадують, що важливо стежити за ознаками теплового удару у тварин і звертатися до ветеринара при перших підозрах на перегрів. Серед головних порад – уникати прогулянок у найспекотніший час дня, забезпечувати постійний доступ до свіжої води і створювати тіньові зони для відпочинку улюбленців.