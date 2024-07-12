Григорій Решетник разом з дружиною Христиною зібрали 1 130 000 гривень для допомоги лікарні «Охматдит»

8 липня 2024 року внаслідок прицільної ракетної атаки росії постраждала національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит».

П’ять корпусів з найновішим обладнанням пошкоджено, один зруйновано вщент. Серед загиблих і поранених – лікарі і діти. На момент удару в лікарні перебував медичний персонал та 627 дітей, які проходять складне лікування. А також проводилися дві операції. Восьмеро дітей зазнали поранень, а двоє дорослих загинули.

Попри шок, який відчула країна після такого акту терору, українці знов продемонстрували світу вражаючий приклад єднання та допомоги. Протягом першої ж доби після трагедії українські бізнеси, лідери думок, медіа та пересічні громадяни оголошували збори та перераховували кошти на відновлення лікарні і допомогу постраждалим.

Григорій Решетник разом з дружиною Христиною також організували іменний благодійний збір коштів для допомоги діткам, постраждалим через ракетний удар по лікарні «Охматдит». Завдяки зусиллям подружжя та підтримці небайдужих громадян вдалося зібрати 1 130 000 гривень.

1 130 000 гривень ми зібрали за три дні. Оголосили збір одразу після цієї трагічної події і за добу зібрали мільйон, але гроші продовжували надходити. Сьогодні ми передали ці кошти адресно у фонд «Охматдит». Особисто відвідали лікарню. Це складні емоції – побачити на власні очі те, що росія скоїла з місцем, де наші діти боролись за життя… Ми неймовірно вдячні за підтримку усім, хто робив репости, хто переказував кошти – це були й п’ять гривень, і сорок п’ять тисяч гривень, абсолютно різні суми. Заради всіх українських діток ми повинні згуртуватися та допомагати, аби разом протистояти ворогу, – зазначив Григорій Решетник, який веде зараз на СТБ проєкти «Холостяк» та «Неймовірна правда про зірок».

Внаслідок російського ракетного удару по Україні загинули 43 людини та майже 200 дістали поранення.

Як і всі українці, як мама, я досі не можу оговтатися від цього ракетного обстрілу. Це нестерпно боляче. Ми вражені такою колосальною підтримкою, адже багато публічних людей, футболістів, наших друзів, які долучилися до благодійного збору. Це ще раз підтверджує, що ми – сильна нація, готова об’єднатися в складний час, – додає Христина Решетник.