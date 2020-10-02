Шайю Лабаф обвинили в избиении человека и краже

Один из самых известных актеров оказался в центре скандала. Речь идет о Шайе Лабаф.

Голливудского актера Шайю Лабаф обвиняют сразу в двух правонарушениях. Речь идет об избиении человека и краже, которые случились в начале лета 2020 года.

В июне Шайа вступил в перепалку и подрался с мужчиной на одной из улиц Лос-Анджелеса. После драки актер отнял у соперника трофей в виде шапки и «скрылся» с места конфликта.

Актер Шайа Лабаф / instagram.com/we_love_shia

Неизвестный мужчина сильных травм не получил, но в полицию все-таки обратился. В результате расследования следователи установили, что за содеянное Лабаф должен ответить перед законом.

Отметим, что Шайа попадает в полицию регулярно. В 2017 году мужчина был арестован из-за хулиганства и пребывания в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Тогда он получил год условно и проходил курс лечения от алкоголизма.

Напомним,