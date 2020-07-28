Звезда Великолепного века исчез после обвинения в избиении невесты и риска сесть в тюрьму на 13 лет

28 июля 2020 13:10 Юлия Крутиева
Звезда Великолепного века исчез после обвинения в избиении невесты и риска сесть в тюрьму на 13 лет
Актер Озан Гювен
instagram.com/ozan.guven

Исполнитель одной из ролей в сериале «Великолепный век» оказался в центре скандала.

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Речь идет об актере Озане Гювене. Турецкого актера обвиняют в избиении своей невесты Дениз Булусуз. Повздорила пара этой весной во время ужина в ресторане.

После бурного скандала в общественном месте Озан отвез Дениз домой. Там актер принялся избивать возлюбленную и запер в доме. К счастью, девушке удалось убежать.

Сейчас Гювену грозит тюремный срок - до 13 лет лишения свободы. Но правоохранители столкнулись с проблемой. После обвинения в избиении актер исчез.

Актер Озан Гювен / кадр из сериала
Озан не появляется в собственном доме, а также не использует стоящие в гараже автомобиль и мотоцикл. Помимо этого, мужчина спешно отправил в отпуск всех своих слуг. 

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Сейчас нынешнее местонахождение 45-летнего исполнителя роли Рустема-паши неизвестно.

Напомним,

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