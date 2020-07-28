Звезда Великолепного века исчез после обвинения в избиении невесты и риска сесть в тюрьму на 13 лет
Исполнитель одной из ролей в сериале «Великолепный век» оказался в центре скандала.
После бурного скандала в общественном месте Озан отвез Дениз домой. Там актер принялся избивать возлюбленную и запер в доме. К счастью, девушке удалось убежать.
Сейчас Гювену грозит тюремный срок - до 13 лет лишения свободы. Но правоохранители столкнулись с проблемой. После обвинения в избиении актер исчез.
Напомним,