Звезда Великолепного века исчез после обвинения в избиении невесты и риска сесть в тюрьму на 13 лет

Исполнитель одной из ролей в сериале «Великолепный век» оказался в центре скандала.

Речь идет об актере Озане Гювене. Турецкого актера обвиняют в избиении своей невесты Дениз Булусуз. Повздорила пара этой весной во время ужина в ресторане.

После бурного скандала в общественном месте Озан отвез Дениз домой. Там актер принялся избивать возлюбленную и запер в доме. К счастью, девушке удалось убежать.

Сейчас Гювену грозит тюремный срок - до 13 лет лишения свободы. Но правоохранители столкнулись с проблемой. После обвинения в избиении актер исчез.

Актер Озан Гювен / кадр из сериала

Озан не появляется в собственном доме, а также не использует стоящие в гараже автомобиль и мотоцикл. Помимо этого, мужчина спешно отправил в отпуск всех своих слуг.

Сейчас нынешнее местонахождение 45-летнего исполнителя роли Рустема-паши неизвестно.

Напомним,