Женщина: на 1+1 состоится премьера новой турецкой мелодрамы

1+1 покажет новый турецкий сериал Женщина о судьбе главной героини Бахар, которая теряет дорогого человека и больше всего стремится узнать, кто разрушил ее счастье.

В центре сюжета мелодрамы – история молодой и сильной женщины Бахар, жизнь которой в один день навсегда меняется. При неизвестных обстоятельствах погибает ее любимый муж Сарп, и Бахар остается одна с двумя детьми – дочерью Нисан и сыном Доруком.

Женщина: новая турецкая мелодрама на 1+1 / пресс-служба канала 1+1

Женщина собственными силами пытается отыскать правду о смерти мужа и узнает, что с ней хочет встретиться родная мать, которая бросила ее 20 лет назад, когда Бахар была еще ребенком.

Главные роли в сериале исполняют актеры Озге Озпиринчджи (Бахар), Джанер Джиндорук (Сарп), Шериф Эрол, Кубра Сузгун и другие. Найдет ли Бахар убийцу любимого мужа и для чего мать хочет вернуться в ее жизнь, смотрите в новой турецкой мелодраме «Женщина» уже скоро на «1+1».

Женщина: новая турецкая мелодрама на 1+1 / пресс-служба канала 1+1

Напомним,