На канале ТЕТ — “Лжец, Лжец” и “Война невест”

2 июля 2020 12:30 Александр Кива
На канале ТЕТ — “Лжец, Лжец” и “Война невест”
На канале ТЕТ — “Лжец, Лжец” и “Война невест”
пресс-служба

Уже в эту пятницу, 3 июня, на ТЕТ покажут две комедии.

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В 21:00 поднимать настроение исключительной правдой будет Джимм Керри в легендарном и смешном, до сведенных скул, фильме “Лжец, лжец”. 

Главный герой, чью роль и исполнил Джим Керри, выдающейся адвокат. Однако также профессиональная деятельность вырастила в нем блестящего обманщика. 

Но с обманом не позаигруешь. Когда начинаешь, остановиться уже трудно. Он по привычке врет жене Одри и сыну Максу. Из-за чего жена уходит, а сын разглядев проблему, в свой день рождения загадывает только одно желание: «Хочу, чтоб мой любимый папочка перестал постоянно врать».

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Здесь и начинается перевоплощение главного героя. 

А в 22:30 на ТЕТ покажут “Войну невест” .

Две девушки не поделили одну мелочь — дату свадьбы. И теперь Лив и Эмма из лучших подруг превратились в заклятых невест, которые не уступят ни сантиметра свадебной дорожки, ни грамма крема с торта. Потому что в противостоянии невест пленных не берут: или лучшая свадьба года, или ничего. 

Главные роли в фильме исполнили красавицы: Энн Хэтэуэй и Кейт Хадсон. 

Похоже, вечер пятницы обещает заряд хорошего настроения. 

Не пропустите и свою порцию в 21:00 и в 22:30 на ТЕТ.

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