ТОП-5 книг для летнего отдыха от модели и телеведущей Аманды Ироаньи

Отправляясь в отпуск, обязательно захватите с собой книгу! Причем именно такую, которая отлично подходит для любого вида отдыха.

Вадим Зеланд «Трансерфинг реальности»

Модель и телеведущая шоу «Оттак Мастак» на канале НЛО TV Аманда Ироанья поделилась своим ТОП-5 книг для хорошего летнего отдыха.

Одна из любимых мною книг, к которой я периодически возвращаюсь. Почему возвращаюсь? Потому что Зеланд умеет доступным языком рассказать об устройстве мира. А еще о том, как его можно изменить путём определенных техник и способов мышления.

ТОП-5 книг для летнего отдыха от Аманды Ироаньи / пресс-служба

Мариум Петросян «Дом, в котором»

Это рассказ о жизни в детском доме для инвалидов от лица детей и преподавателей. Очень ярко описываются изменение поведения, формирования взглядов – как деток, так и взрослых в условиях замкнутого социума. Читается на одном дыхании и вызывает целую палитру эмоций – то, что нужно для чтения на отдыхе.

ТОП-5 книг для летнего отдыха от Аманды Ироаньи / пресс-служба

Дэниэл Киз «Цветы для Элджернона»

Думаю, многие знают эту книгу. Она об умственно отсталом парне, который принял участие в эксперименте по повышению интеллекта. Невероятно мудрая, добрая, трогательная, глубокая история, которая не оставляет равнодушным и вызывает сочувствие.

ТОП-5 книг для летнего отдыха от Аманды Ироаньи / пресс-служба

Виктор Франкл «Сказать жизни «Да!»

Еще одна книга о психологии, которая особенна тем, что написана самим психиатром, попавшем в концлагерь Освенцим. В ней рассказ о том, насколько сильно меняется и ломается личность под давлением ситуации. Тот случай, когда книга – пища для ума и души одновременно. Такие жизненные истории не могут не заставить задуматься.

ТОП-5 книг для летнего отдыха от Аманды Ироаньи / пресс-служба

Дэн Миллмэн «Мирный воин»

Это очень сильная книга, которая полна духовности. Особенно рекомендую ее «новичкам» для изучения и практики медитаций.

ТОП-5 книг для летнего отдыха от Аманды Ироаньи / пресс-служба

Напомним,