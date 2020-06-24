ТОП-5 книг для летнего отдыха от модели и телеведущей Аманды Ироаньи
Эксклюзив 24 июня 2020 16:30
Юлия Крутиева
Модель и телеведущая Аманда Ироанья
пресс-служба
Отправляясь в отпуск, обязательно захватите с собой книгу! Причем именно такую, которая отлично подходит для любого вида отдыха.
Модель и телеведущая шоу «Оттак Мастак» на канале НЛО TV Аманда Ироанья
поделилась своим ТОП-5 книг для хорошего летнего отдыха.
Вадим Зеланд «Трансерфинг реальности»
Одна из любимых мною книг, к которой я периодически возвращаюсь. Почему возвращаюсь? Потому что Зеланд умеет доступным языком рассказать об устройстве мира. А еще о том, как его можно изменить путём определенных техник и способов мышления.
ТОП-5 книг для летнего отдыха от Аманды Ироаньи / пресс-служба
Мариум Петросян «Дом, в котором»
Это рассказ о жизни в детском доме для инвалидов от лица детей и преподавателей. Очень ярко описываются изменение поведения, формирования взглядов – как деток, так и взрослых в условиях замкнутого социума. Читается на одном дыхании и вызывает целую палитру эмоций – то, что нужно для чтения на отдыхе.
ТОП-5 книг для летнего отдыха от Аманды Ироаньи / пресс-служба
Дэниэл Киз «Цветы для Элджернона»
Думаю, многие знают эту книгу. Она об умственно отсталом парне, который принял участие в эксперименте по повышению интеллекта. Невероятно мудрая, добрая, трогательная, глубокая история, которая не оставляет равнодушным и вызывает сочувствие.
ТОП-5 книг для летнего отдыха от Аманды Ироаньи / пресс-служба
Виктор Франкл «Сказать жизни «Да!»
Еще одна книга о психологии, которая особенна тем, что написана самим психиатром, попавшем в концлагерь Освенцим. В ней рассказ о том, насколько сильно меняется и ломается личность под давлением ситуации. Тот случай, когда книга – пища для ума и души одновременно. Такие жизненные истории не могут не заставить задуматься.
ТОП-5 книг для летнего отдыха от Аманды Ироаньи / пресс-служба
Дэн Миллмэн «Мирный воин»
Это очень сильная книга, которая полна духовности. Особенно рекомендую ее «новичкам» для изучения и практики медитаций.
ТОП-5 книг для летнего отдыха от Аманды Ироаньи / пресс-служба
Напомним,