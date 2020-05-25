Аманда Ироанья о выходе из карантина, плюсах и минусах самоизоляции
Первые послабления карантина не могут не радовать: понемногу открываются парикмахерские и салоны красоты, уже можно насладиться кофе на летней террасе ресторанов и кофеен.
Аманда, за чем (или кем) за время карантина ты соскучилась больше всего?
Многие сходу скажут маникюр/педикюр и тому подобное. Да, без этого было непривычно, (внимание – непривычно!), но никак не критично. А вот без кофе, нормального, «человеческого» латте с пенкой мне правда было тяжело! И ещё услуг косметолога (комбинированная кожа даёт о себе знать). Я, честно, как и многие, уже думала купить кофемашину, благо удержалась. Как показала практика – я в ней не настолько нуждаюсь пока. Ну и самое главное – мои друзья. Безумно соскучилась за друзьями и коллегам. Ни одна видеосвязь не компенсирует живого общения и объятий!
Страна потихоньку выходит из карантина, и уже можно посещать салоны красоты, летние террасы ресторанов и большое количество парков. Куда ты планируешь пойти в первую очередь?
Пользуясь случаем, первым делом – салоны красоты, где наконец-то сделаю все уходовые процедуры. Ещё бы втиснуться в запись как-то! Я все-таки за то, чтобы по максимуму избегать большого скопления людей. Сидеть на свежем воздухе в маске невыносимо, потому от летних террас пока воздержусь – уверена многие первым делом ломануться туда.
Какие парки и скверы в Киеве твои любимые – куда ты отправишься гулять в первую очередь?
Очень люблю Парк славы для прогулки! Как минимум за потрясающий панорамный вид на Киев. И Певчее поле. В детстве мы часто с мамой ездили туда гулять. По сей день там проходят регулярные выставки цветов. Я вечно выпрашивала сделать мне временные тату и купить сладкую вату.
Что изменилось в твоей жизни за время карантина (или еще меняется)?
Думаю, для многих, здравомыслящих людей этот период стал временем переоценки ценностей, взглядов и своего отношения к окружающему миру. И к друг другу – и я не исключение. По-моему, это наиболее важные изменения. А в целом, кардинальных изменений не было. Пришлось быть гибкой в сложившейся ситуации касательно работы и это было ценнейшее время, проведённое с семьёй.
За время карантина многие онлайн-курсы и мастер-классы стали на время бесплатными. Успела ли ты записаться на какой-то из них и пройти его?
Никаких! (позор мне). На самом деле я уже давно занимаюсь тем, что душе угодно и новых увлечений пока для себя не нашла. А мои курсы и танцы, к сожалению, не столь эффективны онлайн. К примеру, занятия по актерскому мастерству ну никак не перевести в оффлайн, поэтому студии были и остаются закрыты. Приходится отрабатывать все перед зеркалом, дабы не забывать.
Многие за время карантина страдали не так из-за самоизоляции, сколько из-за отсутствия работы. Как ты решила проблему с удаленной работой?
Вот я из числа тех, кто страдал поначалу без работы. Понятие «удалённая работа» для всех работников творческой среды достаточно абстрактно. Да, у меня было пару съёмок по FaceTime. Это ново, сравнительно быстро, все под боком и по-своему интересный опыт. Тем более, в данных условиях – это вообще благодать! Но, честно говоря, я этого не понимаю. То есть, в случае скоротать время, побаловаться и дать творчеству выход – да. Но не воспринимаю это как профессиональный подход. А вот съёмка с использованием нормальной техники, но на расстоянии с фотографом – другое дело.
Посоветуй, как правильно выйти из карантина после самоизоляции? Как это происходит у тебя?
Да просто! Есть возможность начинать заниматься любимым делом – вперёд! Конечно, беречь своё и здоровье родных, соблюдать все меры предосторожности. Надеюсь, уже все за 2 месяца научились мыть ручки (смеется).