Аманда Ироанья о выходе из карантина, плюсах и минусах самоизоляции

Первые послабления карантина не могут не радовать: понемногу открываются парикмахерские и салоны красоты, уже можно насладиться кофе на летней террасе ресторанов и кофеен.

Модель и ведущая шоу «Оттак Мастак» на канале НЛО TV Аманда Ироанья поделилась, как она переживает нелегкий карантинный период вместе со всеми.

Аманда, за чем (или кем) за время карантина ты соскучилась больше всего?

Многие сходу скажут маникюр/педикюр и тому подобное. Да, без этого было непривычно, (внимание – непривычно!), но никак не критично. А вот без кофе, нормального, «человеческого» латте с пенкой мне правда было тяжело! И ещё услуг косметолога (комбинированная кожа даёт о себе знать). Я, честно, как и многие, уже думала купить кофемашину, благо удержалась. Как показала практика – я в ней не настолько нуждаюсь пока. Ну и самое главное – мои друзья. Безумно соскучилась за друзьями и коллегам. Ни одна видеосвязь не компенсирует живого общения и объятий!

Страна потихоньку выходит из карантина, и уже можно посещать салоны красоты, летние террасы ресторанов и большое количество парков. Куда ты планируешь пойти в первую очередь?

Пользуясь случаем, первым делом – салоны красоты, где наконец-то сделаю все уходовые процедуры. Ещё бы втиснуться в запись как-то! Я все-таки за то, чтобы по максимуму избегать большого скопления людей. Сидеть на свежем воздухе в маске невыносимо, потому от летних террас пока воздержусь – уверена многие первым делом ломануться туда.

Какие парки и скверы в Киеве твои любимые – куда ты отправишься гулять в первую очередь?

Очень люблю Парк славы для прогулки! Как минимум за потрясающий панорамный вид на Киев. И Певчее поле. В детстве мы часто с мамой ездили туда гулять. По сей день там проходят регулярные выставки цветов. Я вечно выпрашивала сделать мне временные тату и купить сладкую вату.

Что изменилось в твоей жизни за время карантина (или еще меняется)?

Думаю, для многих, здравомыслящих людей этот период стал временем переоценки ценностей, взглядов и своего отношения к окружающему миру. И к друг другу – и я не исключение. По-моему, это наиболее важные изменения. А в целом, кардинальных изменений не было. Пришлось быть гибкой в сложившейся ситуации касательно работы и это было ценнейшее время, проведённое с семьёй.

За время карантина многие онлайн-курсы и мастер-классы стали на время бесплатными. Успела ли ты записаться на какой-то из них и пройти его?

Никаких! (позор мне). На самом деле я уже давно занимаюсь тем, что душе угодно и новых увлечений пока для себя не нашла. А мои курсы и танцы, к сожалению, не столь эффективны онлайн. К примеру, занятия по актерскому мастерству ну никак не перевести в оффлайн, поэтому студии были и остаются закрыты. Приходится отрабатывать все перед зеркалом, дабы не забывать.

Многие за время карантина страдали не так из-за самоизоляции, сколько из-за отсутствия работы. Как ты решила проблему с удаленной работой?

Вот я из числа тех, кто страдал поначалу без работы. Понятие «удалённая работа» для всех работников творческой среды достаточно абстрактно. Да, у меня было пару съёмок по FaceTime. Это ново, сравнительно быстро, все под боком и по-своему интересный опыт. Тем более, в данных условиях – это вообще благодать! Но, честно говоря, я этого не понимаю. То есть, в случае скоротать время, побаловаться и дать творчеству выход – да. Но не воспринимаю это как профессиональный подход. А вот съёмка с использованием нормальной техники, но на расстоянии с фотографом – другое дело.

Посоветуй, как правильно выйти из карантина после самоизоляции? Как это происходит у тебя?

Да просто! Есть возможность начинать заниматься любимым делом – вперёд! Конечно, беречь своё и здоровье родных, соблюдать все меры предосторожности. Надеюсь, уже все за 2 месяца научились мыть ручки (смеется).