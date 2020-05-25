Ведущий Серж Куницын рассказал, каким навыкам его научил карантин

Так как первые послабления карантина уже наступили, можно смело говорить о том, как мы пережили первую часть режима самоизоляции.

Ведущий шоу «Оттак Мастак» на канале НЛО TV Серж Куницын не скрывает, что эти сложные времена многому его научили. Но даже такой период жизни имеет свои преимущества, которыми он с нами поделился.

Серж, многие сейчас жалуются на «одичалость» во время карантина: на то, что отвыкли от общения и нахождения в людных местах. Ты не заметил за собой такого – не стал интровертом за несколько месяцев карантина?

Карантин заставляет изучить себя более досконально и, как следствие, быть разным –интровертом в том числе. Так, по крайней мере, у меня. Каждый день что-то новое, куча идей, невероятные желания, которые хочется воплотить, настроение, как синусоида, много звонков, планов и так далее. Словом – не скучно.

Ты не заметил за собой, что какие-то вещи стал делать медленнее? Или тебе нужно теперь больше тишины и концентрации для выполнения дел?

Абсолютно нет. Я просто человек такой, что если я буду делать что-то медленно, то оно мне надоест. А я обязательно должен довести начатое до конца – такой принцип. А если надоест, и я не доведу до конца – я буду очень недоволен. Поэтому стараюсь все делать в тонусе и не медленно. Концентрироваться в домашних условиях намного сложней, потому что все время рядом с тобой твои самые дорогие люди, и ты слышишь, что они делают. Тебе тоже хочется разделить с ними веселье, игру и так далее. Но мне удается. По крайней мере, я на это надеюсь.

Назови топ самых важных вещей, которым научил тебя карантин?

Сдержанности – во всех смыслах. Сейчас очень непростые времена для нашей страны и особенно для творческой интеллигенции, и каждый переживает их по-своему. И, конечно, хочется всех поддержать, помочь или хотя бы выслушать – а порой это очень нелегко. И при всем при этом остаться человеком и не двинуться умом.

Внимательности – нашим родным и близким необходимо сейчас больше внимания от нас. Недостаточно просто находиться рядом, нужно еще быть командой и преодолевать данную ситуацию командными действиями.

Оптимистичности – ни в коем случае не опускать руки! Потому что, держа себя в руках, у тебя нет права опускать их, и себя вместе с ними. Все будет хорошо!

Как ты планируешь понемногу возвращаться в социум: к проектам, делам, друзьям?

Возвращаться особо и не придется, ведь работа по подготовке всех проектов движется по плану, и я со всеми на связи. Есть, конечно, сложности с тем, что миллион групп в разных мессенджерах – я путаюсь иногда! Но это даже смешно. Предполагаю нюансы с тем, что придется контролировать социальную дистанцию при встречах, ведь ответственность за людей на мне. Это, думаю, будет не легко, но мы готовы к испытаниям

Сейчас уже открываются летние террасы ресторанов, барбершопы и т.д. Что из недозволенного на карантине ты уже успел опробовать?

Это провокация! Ну ладно, я не скрываю на самом деле. За карантин мы с женой были два раза в автоокошке. И я два раза стригся – ко мне приезжал мой парикмахер весь в защитной амуниции. При мне дезинфицировал все инструменты, и мы стриглись – очень коротко, чтобы на дольше хватило! Это все – больше ничего! Мы в семье решили, что стоит все-таки быть осторожнее и избегать контактов.

Посоветуй, как вернуться в прежний ритм жизнь без стресса для организма?

Начать стоит с психологической стороны. Осознать, что все то, к чему мы возвращаемся, –это обычные вещи, которые мы делали и раньше. Да, эти вещи сейчас будут приносить несказанное удовольствие, и если сейчас сорваться с цепи, то все это либо очень скоро надоест, либо на все не будет хватать сил. Дальше не стоит хвататься за все и сразу, стоит помнить, что у организма есть свой ресурс и потребности, и все мы сделать не можем. И, конечно, стараться быть в тонусе, и заниматься хоть и по чуть-чуть (как я) спортом. Тогда и химия в организме совсем другая, а от этого настроение и продуктивность труда. И обязательно помнить, что все будет хорошо!