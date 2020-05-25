Ведущий Серж Куницын рассказал, каким навыкам его научил карантин
Так как первые послабления карантина уже наступили, можно смело говорить о том, как мы пережили первую часть режима самоизоляции.
Серж, многие сейчас жалуются на «одичалость» во время карантина: на то, что отвыкли от общения и нахождения в людных местах. Ты не заметил за собой такого – не стал интровертом за несколько месяцев карантина?
Карантин заставляет изучить себя более досконально и, как следствие, быть разным –интровертом в том числе. Так, по крайней мере, у меня. Каждый день что-то новое, куча идей, невероятные желания, которые хочется воплотить, настроение, как синусоида, много звонков, планов и так далее. Словом – не скучно.
Ты не заметил за собой, что какие-то вещи стал делать медленнее? Или тебе нужно теперь больше тишины и концентрации для выполнения дел?
Абсолютно нет. Я просто человек такой, что если я буду делать что-то медленно, то оно мне надоест. А я обязательно должен довести начатое до конца – такой принцип. А если надоест, и я не доведу до конца – я буду очень недоволен. Поэтому стараюсь все делать в тонусе и не медленно. Концентрироваться в домашних условиях намного сложней, потому что все время рядом с тобой твои самые дорогие люди, и ты слышишь, что они делают. Тебе тоже хочется разделить с ними веселье, игру и так далее. Но мне удается. По крайней мере, я на это надеюсь.
Назови топ самых важных вещей, которым научил тебя карантин?
Сдержанности – во всех смыслах. Сейчас очень непростые времена для нашей страны и особенно для творческой интеллигенции, и каждый переживает их по-своему. И, конечно, хочется всех поддержать, помочь или хотя бы выслушать – а порой это очень нелегко. И при всем при этом остаться человеком и не двинуться умом.
Внимательности – нашим родным и близким необходимо сейчас больше внимания от нас. Недостаточно просто находиться рядом, нужно еще быть командой и преодолевать данную ситуацию командными действиями.
Оптимистичности – ни в коем случае не опускать руки! Потому что, держа себя в руках, у тебя нет права опускать их, и себя вместе с ними. Все будет хорошо!
Как ты планируешь понемногу возвращаться в социум: к проектам, делам, друзьям?
Возвращаться особо и не придется, ведь работа по подготовке всех проектов движется по плану, и я со всеми на связи. Есть, конечно, сложности с тем, что миллион групп в разных мессенджерах – я путаюсь иногда! Но это даже смешно. Предполагаю нюансы с тем, что придется контролировать социальную дистанцию при встречах, ведь ответственность за людей на мне. Это, думаю, будет не легко, но мы готовы к испытаниям
Сейчас уже открываются летние террасы ресторанов, барбершопы и т.д. Что из недозволенного на карантине ты уже успел опробовать?
Посоветуй, как вернуться в прежний ритм жизнь без стресса для организма?
Начать стоит с психологической стороны. Осознать, что все то, к чему мы возвращаемся, –это обычные вещи, которые мы делали и раньше. Да, эти вещи сейчас будут приносить несказанное удовольствие, и если сейчас сорваться с цепи, то все это либо очень скоро надоест, либо на все не будет хватать сил. Дальше не стоит хвататься за все и сразу, стоит помнить, что у организма есть свой ресурс и потребности, и все мы сделать не можем. И, конечно, стараться быть в тонусе, и заниматься хоть и по чуть-чуть (как я) спортом. Тогда и химия в организме совсем другая, а от этого настроение и продуктивность труда. И обязательно помнить, что все будет хорошо!