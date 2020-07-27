Звезда Орла и Решки Настя Ивлеева заболела коронавирусом
Телеведущая Настя Ивлеева заразилась коронавирусом.
Мой муж и я подхватили коронавирус. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!— написала Ивлеева на своей странице.
В комментариях, общаясь с подписчиками, Настя призналась, что болеют и другие ее родственники. Она также пожаловалась, что люди перестали соблюдать меры безопасности, поэтому вторая волна пандемии вполне реальна.
Позже Ивлеева опубликовала еще один пост, в котором объяснила, что не собирается вести дискуссии о том, существует COVID-19 или нет. Врач поставил им такой диагноз после проведенного ПЦР-теста.
Расскажу лучше, как у нас все это проявлялось. Сначала коронавирус был похож на простудное заболевание. Потом у Леши последовала потеря вкуса, это и насторожило. Но симптомы появились день на 4-5. У меня были слабость и насморк, болела голова. Типично для простуды. У родителей все топ было. Мы сдали тесты и оказалось, что у половины семьи есть коронавирус, у второй половины его нет. Сделали еще один тест через пару дней, и выявили COVID-19 у всех!
Звезде придется провести дома на карантине следующие две недели.
Напомним,