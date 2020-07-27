Звезда Орла и Решки Настя Ивлеева заболела коронавирусом

27 июля 2020 10:30 Алла Лысак
Звезда Орла и Решки Настя Ивлеева заболела коронавирусом
Настя Ивлеева /www.instagram.com/_agentgirl

Телеведущая Настя Ивлеева заразилась коронавирусом.

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Телеведущая, блогер и актриса Настя Ивлеева поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram неприятной новостью о том, что вся ее семья заболела вирусом COVID-19.

Мой муж и я подхватили коронавирус. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!
— написала Ивлеева на своей странице.

В комментариях, общаясь с подписчиками, Настя призналась, что болеют и другие ее родственники. Она также пожаловалась, что люди перестали соблюдать меры безопасности, поэтому вторая волна пандемии вполне реальна.

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Впрочем, некоторые поклонники Насти отнеслись к новости скептически, заявив, что никакого коронавируса не существует. 

Позже Ивлеева опубликовала еще один пост, в котором объяснила, что не собирается вести дискуссии о том, существует COVID-19 или нет. Врач поставил им такой диагноз после проведенного ПЦР-теста. 

Настя Ивлеева /www.instagram.com/_agentgirl

Расскажу лучше, как у нас все это проявлялось. Сначала коронавирус был похож на простудное заболевание. Потом у Леши последовала потеря вкуса, это и насторожило. Но симптомы появились день на 4-5. У меня были слабость и насморк, болела голова. Типично для простуды. У родителей все топ было. Мы сдали тесты и оказалось, что у половины семьи есть коронавирус, у второй половины его нет. Сделали еще один тест через пару дней, и выявили COVID-19 у всех!

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Настя отметила, что больше всего переживает за родителей, чтобы не было осложнений, сама она чувствует себя нормально.

Звезде придется провести дома на карантине следующие две недели. 

Напомним,

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