Ученые обнаружили природное средство для борьбы с коронавирусом

27 июля 2020 09:30 Алла Лысак
Ученые обнаружили природное средство для борьбы с коронавирусом
Ученые обнаружили природное средство для борьбы с коронавирусом
pixabay.com

Полисахариды обладают противовирусными свойствами.

Читайте такжеЗаболевания, с которыми чаще всего путают коронавирус
Обычные морские водоросли оказывают терапевтический эффект в борьбе с коронавирусом, что доказано исследованиями, сообщает Cell Discovery в понедельник.

В морских водорослях содержатся разного рода полисахариды. Как оказалось, они обладают противовирусными свойствами, которые не просто сравнимы со свойствами профильных медикаментов, но и показывают себя еще лучше.  

Полисахариды способны блокировать инфекцию, особенно актуально это для этапа размножения вируса на слизистых оболочках носа и глотки.

Читайте такжеУченые нашли способ уничтожать коронавирус за несколько секунд
Исследователи уже запланировали выделить полезные компоненты из водорослей, чтобы создать спрей для носа. Такое средство поможет организму бороться с вирусом на слизистых оболочках, что значительно снизит риск заболеть коронавирусом.

Мы думаем, что средство будет не только эффективным на ранних стадиях болезни, но и в процессе профилактики COVID-19.

Напомним,

Облако тегов

ученые исследование вирус коронавирус Коронавирус в Украине коронавирус 2020

Материалы по теме

Звезда Орла и Решки Настя Ивлеева заболела коронавирусом
Новости

Звезда Орла и Решки Настя Ивлеева заболела коронавирусом
64-летний Мел Гибсон был госпитализирован в больницу с коронавирусом
Новости

64-летний Мел Гибсон был госпитализирован в больницу с коронавирусом
Алла Мазур показала 12-летнего сына с новым стилем и цветом волос
Новости

Алла Мазур показала 12-летнего сына с новым стилем и цветом волос
Ученые обнаружили природное средство для борьбы с коронавирусом
Наука и техника

Ученые обнаружили природное средство для борьбы с коронавирусом

Популярное на сайте

Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок

Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок
Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Стосується кожного: За волю к победе (эфир от 23.07.2020)

Стосується кожного: За волю к победе (эфир от 23.07.2020)

Популярное видео

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)
Стосується кожного: Соседский произвол (эфир от 20.07.2020)

Стосується кожного: Соседский произвол (эфир от 20.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK