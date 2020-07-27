Ученые обнаружили природное средство для борьбы с коронавирусом
Полисахариды обладают противовирусными свойствами.
В морских водорослях содержатся разного рода полисахариды. Как оказалось, они обладают противовирусными свойствами, которые не просто сравнимы со свойствами профильных медикаментов, но и показывают себя еще лучше.
Полисахариды способны блокировать инфекцию, особенно актуально это для этапа размножения вируса на слизистых оболочках носа и глотки.
Мы думаем, что средство будет не только эффективным на ранних стадиях болезни, но и в процессе профилактики COVID-19.
Напомним,