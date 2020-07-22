Заболевания, с которыми чаще всего путают коронавирус

22 июля 2020 09:30 Алла Лысак
Заболевания, с которыми чаще всего путают коронавирус
Заболевания, с которыми чаще всего путают коронавирус

Симптомы коронавируса похожи на симптомы нескольких других заболеваний, что иногда приводит к путанице.

ОРВИ

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Коронавирус отлично маскируется под ОРВИ и ОРЗ (и наоборот). Симптомы на начальной стадии даже не похожи, а идентичны!  

Пациента будут беспокоить высокая температура, кашель и слабость. 

Если к данному перечню симптомов добавились боль в горле и насморк, скорее всего, вы простудились или подхватили вирус гриппа (но не COVID-19). 

Аллергия

В наши дни потеря обоняния может привести к приступу паники, ведь все мы знаем, что именно так проявляется коронавирус.

И не только он! Потеря обоняния часто является симптомом обычного аллергического ринита. Чтобы разобраться в причинах дискомфорта, используйте капли для носа с антигистаминным эффектом или примите таблетку против аллергии. Если почувствуете улучшение состояния, поздравляем, у вас аллергия.

ЛОР-воспаления

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Довольно интенсивные приступы кашля возникают у людей, которые имеют воспалительные заболевания в горле или носоглотке. Кашель при этом провоцируется слизью, которая попадает в глотку по задней стенке. Расслабиться можно в том случае, если в дополнение к кашлю у вас начало болеть горло.

Отметим, что все указанные заболевания тоже требуют лечения и консультации у врача. 

Напомним,

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