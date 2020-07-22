Заболевания, с которыми чаще всего путают коронавирус
Симптомы коронавируса похожи на симптомы нескольких других заболеваний, что иногда приводит к путанице.
ОРВИКоронавирус отлично маскируется под ОРВИ и ОРЗ (и наоборот). Симптомы на начальной стадии даже не похожи, а идентичны!
Пациента будут беспокоить высокая температура, кашель и слабость.
Если к данному перечню симптомов добавились боль в горле и насморк, скорее всего, вы простудились или подхватили вирус гриппа (но не COVID-19).
Аллергия
В наши дни потеря обоняния может привести к приступу паники, ведь все мы знаем, что именно так проявляется коронавирус.
И не только он! Потеря обоняния часто является симптомом обычного аллергического ринита. Чтобы разобраться в причинах дискомфорта, используйте капли для носа с антигистаминным эффектом или примите таблетку против аллергии. Если почувствуете улучшение состояния, поздравляем, у вас аллергия.
ЛОР-воспаления
Отметим, что все указанные заболевания тоже требуют лечения и консультации у врача.
Напомним,