Когда и сколько: главный санврач рассказал о вакцине от коронавируса в Украине
14 июля 2020 09:30
Главный санврач рассказал о вакцине от коронавируса в Украине
pixabay.com
Стоимость вакцины от коронавируса еще не определена разработчиками.
вакцины из Европейского Союза и Китая.
Сложно предметно говорить о вакцине, которой еще нет. На днях в ВОЗ сообщили, что ученые трудятся над 141 вакциной. Я знаю, что мы ведем переговоры с производителями из ЕС, а также с производителем из Китая. Речь идет о том, чтобы провести клинические исследования в Украине. Что касается американской вакцины, там ученые сразу сказали, что постараются распределять вакцину пропорционально, без оглядки на экономические возможности.
У нас пока только прототипы вакцин есть, судя по всему, их придется вводить несколько раз для формирования иммунитета.
Напомним,