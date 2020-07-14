Когда и сколько: главный санврач рассказал о вакцине от коронавируса в Украине

14 июля 2020 09:30 Алла Лысак
Когда и сколько: главный санврач рассказал о вакцине от коронавируса в Украине
Главный санврач рассказал о вакцине от коронавируса в Украине
pixabay.com

Стоимость вакцины от коронавируса еще не определена разработчиками.

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что Киев уже несколько недель ведет переговоры с производителями вакцины из Европейского Союза и Китая. 

Сложно предметно говорить о вакцине, которой еще нет. На днях в ВОЗ сообщили, что ученые трудятся над 141 вакциной. Я знаю, что мы ведем переговоры с производителями из ЕС, а также с производителем из Китая. Речь идет о том, чтобы провести клинические исследования в Украине. Что касается американской вакцины, там ученые сразу сказали, что постараются распределять вакцину пропорционально, без оглядки на экономические возможности.

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По словам Ляшко, пока не совсем ясно, сколько будет стоить вакцина, какие у нее особенности, сколько раз придется ее вводить и кого в первую очередь нужно вакцинировать. 

У нас пока только прототипы вакцин есть, судя по всему, их придется вводить несколько раз для формирования иммунитета.

Напомним,

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