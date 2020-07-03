Во Франции коронавирус вызвал у пожилого мужчины 4-часовую эрекцию

3 июля 2020 23:00 Алла Лысак
Во Франции коронавирус вызвал у пожилого мужчины 4-часовую эрекцию
Во Франции коронавирус вызвал у мужчины 4-часовую эрекцию
pixabay.com

Подобный побочный эффект от коронавируса зафиксировали впервые.

Читайте такжеБилл Гейтс назвал вакцину от коронавируса мрачной историей
Во Франции мужчина, заразившийся новым вирусом COVID-19, пережил мучительную эрекцию, которая продлилась 4 часа. 

Данная проблемы не была связана с сексуальным возбуждением и приносила мужчине лишь дискомфорт.  

Необычный побочный эффект зафиксировали во Франции, в одной из клиник города Ле Чен. Мужчину доставили в тяжелом состоянии, из-за длительной эрекции в половом члене образовалось множество тромбов, которые медики удаляли посредством иглы, прикладывая лед для облегчения боли.

Читайте такжеТОП-7 признаков, что вы уже перенесли коронавирус без симптомов
Этот случай стал первым в сегменте терапии больных с коронавирусом. 

Сейчас состояние мужчины удалось стабилизировать, но ему, скорее всего, придется пройти протезирование полового члена, чтобы сохранить потенцию. 

Напомним,

Облако тегов

франция коронавирус коронавирус 2020

Материалы по теме

Билл Гейтс назвал вакцину от коронавируса мрачной историей
Наука и техника

Билл Гейтс назвал вакцину от коронавируса мрачной историей
ТОП-7 признаков, что вы уже перенесли коронавирус без симптомов
ЗОЖ

ТОП-7 признаков, что вы уже перенесли коронавирус без симптомов
В Италии раскрыли стоимость вакцины от коронавируса
Наука и техника

В Италии раскрыли стоимость вакцины от коронавируса
Во Франции коронавирус вызвал у пожилого мужчины 4-часовую эрекцию
Lifestyle

Во Франции коронавирус вызвал у пожилого мужчины 4-часовую эрекцию

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)
Какие позы нравятся мужчинам в сексе: девушкам на заметку

Какие позы нравятся мужчинам в сексе: девушкам на заметку

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)
За витриной: смотреть 1 серию онлайн

За витриной: смотреть 1 серию онлайн
Аферисты в сетях-5: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK