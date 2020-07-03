Во Франции коронавирус вызвал у пожилого мужчины 4-часовую эрекцию
Подобный побочный эффект от коронавируса зафиксировали впервые.
Данная проблемы не была связана с сексуальным возбуждением и приносила мужчине лишь дискомфорт.
Необычный побочный эффект зафиксировали во Франции, в одной из клиник города Ле Чен. Мужчину доставили в тяжелом состоянии, из-за длительной эрекции в половом члене образовалось множество тромбов, которые медики удаляли посредством иглы, прикладывая лед для облегчения боли.
Сейчас состояние мужчины удалось стабилизировать, но ему, скорее всего, придется пройти протезирование полового члена, чтобы сохранить потенцию.
Напомним,