Во Франции коронавирус вызвал у пожилого мужчины 4-часовую эрекцию

Во Франции коронавирус вызвал у мужчины 4-часовую эрекцию

Подобный побочный эффект от коронавируса зафиксировали впервые.

Во Франции мужчина, заразившийся новым вирусом COVID-19 , пережил мучительную эрекцию, которая продлилась 4 часа.

Данная проблемы не была связана с сексуальным возбуждением и приносила мужчине лишь дискомфорт.

Необычный побочный эффект зафиксировали во Франции, в одной из клиник города Ле Чен. Мужчину доставили в тяжелом состоянии, из-за длительной эрекции в половом члене образовалось множество тромбов, которые медики удаляли посредством иглы, прикладывая лед для облегчения боли.

Этот случай стал первым в сегменте терапии больных с коронавирусом.

Сейчас состояние мужчины удалось стабилизировать, но ему, скорее всего, придется пройти протезирование полового члена, чтобы сохранить потенцию.

Напомним,