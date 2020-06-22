ТОП-7 признаков, что вы уже перенесли коронавирус без симптомов

22 июня 2020 10:30 Алла Лысак
ТОП-7 признаков, что вы уже перенесли коронавирус без симптомов
ТОП-7 признаков, что вы перенесли коронавирус без симптомов
pixabay.com

Врачи выделили 7 признаков, которые могут говорить о бессимптомном течении коронавируса.

Вы болели в феврале. 

Коронавирус уже активно распространялся по земному шару, однако карантин никто не вводил. В это время многие люди перенесли вирус «на ногах».

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Вы заметили у себя сыпь на руках и ногах. Сыпь, которую провоцирует вирус, появляется на пальцах рук, вызывает шелушение и красно-синюю сосудистую сетку.  

Возникали проблемы с желудком. Одним из симптомов COVID-19 является диарея. 

Были подозрения на инсульт. Симптомы, которые врачи называют признаками инсульта (потеря сознания, внезапная слабость, головокружение), иногда появляются из-за интоксикации организма на фоне вируса. 

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Вы переболели конъюнктивитом. Данная болезнь глаз воспалительного характера иногда сопровождает коронавирус. 

Вы потеряли обоняние на несколько дней или недель. Потеря обоняния — верный признак наличия коронавируса.

Кто-то из ваших знакомых заболел, а вы нет

Напомним,

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