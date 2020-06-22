ТОП-7 признаков, что вы уже перенесли коронавирус без симптомов
Врачи выделили 7 признаков, которые могут говорить о бессимптомном течении коронавируса.
Вы болели в феврале.
Коронавирус уже активно распространялся по земному шару, однако карантин никто не вводил. В это время многие люди перенесли вирус «на ногах».
Возникали проблемы с желудком. Одним из симптомов COVID-19 является диарея.
Были подозрения на инсульт. Симптомы, которые врачи называют признаками инсульта (потеря сознания, внезапная слабость, головокружение), иногда появляются из-за интоксикации организма на фоне вируса.
Вы потеряли обоняние на несколько дней или недель. Потеря обоняния — верный признак наличия коронавируса.
Кто-то из ваших знакомых заболел, а вы нет.
Напомним,