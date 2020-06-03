Медики назвали болезнь, которая существенно увеличивает риск смерти от вируса COVID-19
Французские ученые определили болезнь, которая значительно повышает риск смерти от коронавируса.
Однако чаще всего тяжелое течение COVID-19 наблюдалось у людей, страдающих сахарным диабетом, сообщается в журнале Diabetologia.
Наличие осложнений, характерных для диабета, повышало риски смерти еще в два раза. Дополнительными факторами можем назвать наличие одышки, лишнего веса, пожилой возраст.
Например, пациенты с диабетом в возрасте от 75 лет умирали в 14 раз чаще, чем пациенты с таким же диагнозом в возрасте от 65 до 74 лет.
Напомним,