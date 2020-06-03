Медики назвали болезнь, которая существенно увеличивает риск смерти от вируса COVID-19

Французские ученые определили болезнь, которая значительно повышает риск смерти от коронавируса.

С самого начала пандемии коронавируса ученые определили группы риска, у которых коронавирус протекал с осложнениями. В такие группы включали пожилых людей, пациентов с патологиями почек, печени, легких.

Однако чаще всего тяжелое течение COVID-19 наблюдалось у людей, страдающих сахарным диабетом, сообщается в журнале Diabetologia.

Французские ученые изучили статистику по коронавирусу и сопутствующим заболеваниям. Они выяснили, что каждый 10 больной с диабетом умирал максимум через неделю после госпитализации (смертность выросла до 10), а 20% нуждались в подключении к аппаратам ИВЛ.

Наличие осложнений, характерных для диабета, повышало риски смерти еще в два раза. Дополнительными факторами можем назвать наличие одышки, лишнего веса, пожилой возраст.

Например, пациенты с диабетом в возрасте от 75 лет умирали в 14 раз чаще, чем пациенты с таким же диагнозом в возрасте от 65 до 74 лет.

Напомним,