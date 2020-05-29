В США пообещали вакцину от коронавируса уже в ноябре
29 мая 2020 12:30
В США пообещали вакцину от коронавируса уже в ноябре
Первая волна коронавируса еще продолжается, а медики уже готовятся ко второй. Без вакцины осенью не обойтись, считают в США.
коронавируса к использованию уже в ноябре или декабре текущего года.
Об этом заявил американский инфекционист Энтони Фаучи, передают местные СМИ.
В январе я сам говорил, что на разработку вакцины уйдет не меньше года. Но я все еще думаю, что у нас есть неплохие шансы получит вакцину, готовую к использованию, до конца года, в ноябре, например.
Напомним,