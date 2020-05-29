В США пообещали вакцину от коронавируса уже в ноябре

29 мая 2020 12:30 Алла Лысак
В США пообещали вакцину от коронавируса уже в ноябре
В США пообещали вакцину от коронавируса уже в ноябре

Первая волна коронавируса еще продолжается, а медики уже готовятся ко второй. Без вакцины осенью не обойтись, считают в США.

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В Соединенных Штатах Америки ученые и медики стараются подготовить вакцину от коронавируса к использованию уже в ноябре или декабре текущего года. 

Об этом заявил американский инфекционист Энтони Фаучи, передают местные СМИ. 

В январе я сам говорил, что на разработку вакцины уйдет не меньше года. Но я все еще думаю, что у нас есть неплохие шансы получит вакцину, готовую к использованию, до конца года, в ноябре, например.

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Отметим, что в США вакциной занимаются сразу несколько фармакологических компаний, а в мире сейчас тестируются 10 вакцин против COVID-19, и все они считаются перспективными для людей.

Напомним,

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