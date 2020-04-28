Вирусологи назвали наиболее вероятный способ заразиться коронавирусом
Чаще всего коронавирус передается человеку от зараженного через вдыхание аэрозоля, который выделяется с кашлем.
Вирусологи из Германии смогли дать ответ на этот вопрос. По их словам, самым опасным с точки зрения вероятности инфицирования является длительное и тесное общение с больным человеком, например, на каком-нибудь мероприятии или в закрытой комнате.
Во время дыхания и кашля он выделяет в окружающую среду частицы вируса, которые может вдохнуть другой человек.
Напомним,