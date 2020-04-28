Вирусологи назвали наиболее вероятный способ заразиться коронавирусом

Чаще всего коронавирус передается человеку от зараженного через вдыхание аэрозоля, который выделяется с кашлем.

Многие люди задаются вопросом о самых вероятных путях заражения коронавирусом

Вирусологи из Германии смогли дать ответ на этот вопрос. По их словам, самым опасным с точки зрения вероятности инфицирования является длительное и тесное общение с больным человеком, например, на каком-нибудь мероприятии или в закрытой комнате.

Во время дыхания и кашля он выделяет в окружающую среду частицы вируса, которые может вдохнуть другой человек.

В окружающем пространстве вирус не демонстрирует высокую стойкость, поэтому заразиться через объекты сложнее. Впрочем, по мнению медиков, необходимо придерживаться всех рекомендаций и при походе в магазин, на почту, в банк.

Напомним,