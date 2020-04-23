Украинка рассказала правду о ситуации с коронавирусом в Великобритании
Забирают только в критических случаях, а в больницах не хватает защитных костюмов.
Борис Сачалко связался с врачом из Лондона, чтобы из первых уст услышать, как протекает карантин и пандемия в Великобритании.
«Сейчас ситуация такова, что пациенты не могут пойти и увидеть специалиста. Они звонят семейному врачу, которому описывают свои симптомы. Например, что вы не в состоянии сделать сегодня то, что делали вчера. И плюс спрашиваем о самых распространенных симптомах коронавируса. Если оставляем пациента дома, то рекомендуем ему следить за своим здоровьем и ложиться на живот, чтобы не отекали легкие. В Англии нет методики лечения. Мы всегда были консервативными, поэтому стараемся не использовать экспериментальное лечение, как это делают в других странах», — рассказывает врач.
«Карантин нужен для того, чтобы люди не выходили на улицы и не общались между собой. Только так мы сможем удержать стремительное развитие заражений. И тогда не придется бросать монетку и выбирать, кого врачи будут лечить, а кого нет», — заключила Лариса Смондуляк.
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