Украинка рассказала правду о ситуации с коронавирусом в Великобритании

23 апреля 2020 10:15 Александр Кива
Украинка рассказала правду о ситуации с коронавирусом в Великобритании
Украинка рассказала правду о ситуации с коронавирусом в Великобритании

Забирают только в критических случаях, а в больницах не хватает защитных костюмов.

Читайте такжеУченые обнаружили новое осложнение коронавируса: кто теперь в группе риска?
Медики Великобритании, где уже более 16 тысяч умерших от COVID-19, бьют тревогу. Их одна из самых развитых в мире медицинских систем не выдерживает напора пандемии. О ситуации изнутри корреспондент программы СТБ «Вікна-новини» Борис Сачалко расспросил Ларису Смондуляк, которая работает семейным врачом в Лондоне.

Борис Сачалко связался с врачом из Лондона, чтобы из первых уст услышать, как протекает карантин и пандемия в Великобритании.

«Сейчас ситуация такова, что пациенты не могут пойти и увидеть специалиста. Они звонят семейному врачу, которому описывают свои симптомы. Например, что вы не в состоянии сделать сегодня то, что делали вчера. И плюс спрашиваем о самых распространенных симптомах коронавируса. Если оставляем пациента дома, то рекомендуем ему следить за своим здоровьем и ложиться на живот, чтобы не отекали легкие. В Англии нет методики лечения. Мы всегда были консервативными, поэтому стараемся не использовать экспериментальное лечение, как это делают в других странах», — рассказывает врач.

Читайте такжеКак минимум 30 разновидностей: ученые рассказали о мутациях коронавируса
Больницы переполнены. Также проблемы с защитой врачей. Однако многие волонтеры берутся за помощь. Так, например, школы с 3D-принтерами начали печатать так называемые маски для лица.  В Восточном Лондоне открыли больницу на 6000 мест для зараженных COVID-19. 

«Карантин нужен для того, чтобы люди не выходили на улицы и не общались между собой. Только так мы сможем удержать стремительное развитие заражений. И тогда не придется бросать монетку и выбирать, кого врачи будут лечить, а кого нет», — заключила Лариса Смондуляк.   

Смотрите еще больше полезных сюжетов с понедельника по пятницу в программе «Вікна-новини» на СТБ в 14:30, 17:30 и 22:00.

Облако тегов

СТБ новости Вікна-новини коронавирус Коронавирус в Украине коронавирус 2020 Коронавирус Великобритания

Материалы по теме

Серьезно? Ну это огонь!: Олег Винник исполнил хит Оли Поляковой в стиле хард-рок
Новости

Серьезно? Ну это огонь!: Олег Винник исполнил хит Оли Поляковой в стиле хард-рок
Проверка на прочность: звездные пары советуют, как сохранить отношения во время карантина
Новости

Проверка на прочность: звездные пары советуют, как сохранить отношения во время карантина
Алину Гросу обвинили в пластике лица: комментарий певицы
Новости

Алину Гросу обвинили в пластике лица: комментарий певицы
Гороскоп на 24 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 24 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: участница попала в реанимацию после попытки самоубийства

Від пацанки до панянки-4: участница попала в реанимацию после попытки самоубийства

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)
Ветер любви: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 16.04.2020)

Ветер любви: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 16.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK