Ученые обнаружили новое осложнение коронавируса: кто теперь в группе риска?
Коронавирус может поражать не только легкие, нервную систему или органы ЖКТ, под ударом оказались и почки.
Речь идет о почечной недостаточности, которая возникает на фоне острой травмы почек у здоровых людей с COVID-19 и вынуждает медиков проводить диализ.группой риска.
Врач-нефролог из Нью-Йорка Шивам Джоши обратил внимание, что в том же Китае такие осложнения фиксировались очень редко.
По предоставленной нам статистике, всего 0,5% пострадавших от коронавируса в КНР имели травмы почек, у нас этот процент повысился до 9 и выше.
Напомним,