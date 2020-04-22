Ученые обнаружили новое осложнение коронавируса: кто теперь в группе риска?

22 апреля 2020 22:00 Алла Лысак
Ученые обнаружили новое осложнение коронавируса: кто теперь в группе риска?
Ученые обнаружили новое осложнение коронавируса: кто теперь в группе риска?

Коронавирус может поражать не только легкие, нервную систему или органы ЖКТ, под ударом оказались и почки.

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Пандемия коронавируса в Нью-Йорке каждый день ставит перед медиками новые вызовы, одним из них стало осложнение инфекции, которое ранее фиксировали очень редко. 

Речь идет о почечной недостаточности, которая возникает на фоне острой травмы почек у здоровых людей с COVID-19 и вынуждает медиков проводить диализ. 

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В Healthline сообщают, что почечная недостаточность возникает у людей, которые не имеют хронических заболеваний органа, но еще чаще встречается у пациентов с болезнями почек, на сегодняшний день их тоже можно назвать группой риска.

Врач-нефролог из Нью-Йорка Шивам Джоши обратил внимание, что в том же Китае такие осложнения фиксировались очень редко. 

По предоставленной нам статистике, всего 0,5% пострадавших от коронавируса в КНР имели травмы почек, у нас этот процент повысился до 9 и выше.

Напомним,

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