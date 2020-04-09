COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с самым крепким иммунитетом

COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с самым крепким иммунитетом

По мнению астрологов, среди знаков Зодиака самым сильным иммунитетом наделены Овен, Телец и Лев.

Овен

Если в жизни Овна нет стрессов, то он даже не вспоминает о болезнях.

Природа наградила представителей этого знака мощной энергетикой, разрушить ее могут лишь крупные нервные потрясения.

Кроме того, большинство Овнов серьезно занимаются спортом и ведут активный образ жизни, что делает их фактически недостижимыми для вирусов.

Телец

Тельцы иногда болеют, но не инфекционными заболеваниями.

Вирусы и бактерии к ним не липнут, а внутренние органы иногда работают со сбоями из-за постоянных стрессов.

Дополнительной проблемой для Тельцов иногда становится их неправильное питание.

Лев

Астрологи называют Львов самыми живучими на фоне остальных знаков Зодиака.

Их иммунитет не поддается ни вирусам, ни бактериям, однако для этого знака важно иметь в жизни цель.

Если Лев мечтает и стремится, он живет, и обязательно будет здоровым.

Напомним,