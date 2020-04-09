COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с самым крепким иммунитетом
По мнению астрологов, среди знаков Зодиака самым сильным иммунитетом наделены Овен, Телец и Лев.
Овен
Природа наградила представителей этого знака мощной энергетикой, разрушить ее могут лишь крупные нервные потрясения.
Кроме того, большинство Овнов серьезно занимаются спортом и ведут активный образ жизни, что делает их фактически недостижимыми для вирусов.
Телец
Тельцы иногда болеют, но не инфекционными заболеваниями.
Вирусы и бактерии к ним не липнут, а внутренние органы иногда работают со сбоями из-за постоянных стрессов.
Дополнительной проблемой для Тельцов иногда становится их неправильное питание.
Левзнаков Зодиака.
Их иммунитет не поддается ни вирусам, ни бактериям, однако для этого знака важно иметь в жизни цель.
Если Лев мечтает и стремится, он живет, и обязательно будет здоровым.
Напомним,