COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с самым крепким иммунитетом

9 апреля 2020 18:30 Алла Лысак
COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с самым крепким иммунитетом
COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с самым крепким иммунитетом

По мнению астрологов, среди знаков Зодиака самым сильным иммунитетом наделены Овен, Телец и Лев.

Овен

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Если в жизни Овна нет стрессов, то он даже не вспоминает о болезнях.  

Природа наградила представителей этого знака мощной энергетикой, разрушить ее могут лишь крупные нервные потрясения.

Кроме того, большинство Овнов серьезно занимаются спортом и ведут активный образ жизни, что делает их фактически недостижимыми для вирусов. 

Телец

Тельцы иногда болеют, но не инфекционными заболеваниями. 

Вирусы и бактерии к ним не липнут, а внутренние органы иногда работают со сбоями из-за постоянных стрессов.

Дополнительной проблемой для Тельцов иногда становится их неправильное питание. 

Лев

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Астрологи называют Львов самыми живучими на фоне остальных знаков Зодиака.

Их иммунитет не поддается ни вирусам, ни бактериям, однако для этого знака важно иметь в жизни цель.

Если Лев мечтает и стремится, он живет, и обязательно будет здоровым. 

Напомним,

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