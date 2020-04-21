Места, где у вас больше всего шансов заразиться коронавирусом
О местах, где опаснее всего находиться во время пандемии коронавируса, рассказал доктор Евгений Комаровский.
По словам доктора Евгения Комаровского, вероятность заболеть коронавирусом зависит от количества вирусов, которые вдохнет человек.
В связи с этим он выделяет несколько особенно опасных мест, во время посещения которых украинцы могут подцепить COVID-19.
Больничная палата
Врачи так часто заражаются от пациентов, потому что вдыхают высокую инфицирующую дозу.
Любое помещение, где много людей
Есть шанс, что в помещении, где люди стоят близко друг к другу, кто-то может быть инфицированным.вирусов, вдыхаемых окружающими.
Дом престарелых
Пожилые люди находятся в группе риска, они не могут активно передвигаться, да и проветривание осуществляется редко, велик риск, что сквозняк обернется обострением хронических заболеваний, вероятность заражения COVID-19 высокая.
Напомним,