Места, где у вас больше всего шансов заразиться коронавирусом

21 апреля 2020 18:30 Алла Лысак
Места, где у вас больше всего шансов заразиться коронавирусом
Места, где у вас больше всего шансов заразиться коронавирусом

О местах, где опаснее всего находиться во время пандемии коронавируса, рассказал доктор Евгений Комаровский.

По словам доктора Евгения Комаровского, вероятность заболеть коронавирусом зависит от количества вирусов, которые вдохнет человек.

В связи с этим он выделяет несколько особенно опасных мест, во время посещения которых украинцы могут подцепить COVID-19.

Больничная палата 

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Палата, где находится несколько людей, инфицированных коронавирусом, является идеальной с точки зрения распространения инфекции средой. Воздух в палате сухой, проветривания нет, площадь небольшая.

Врачи так часто заражаются от пациентов, потому что вдыхают высокую инфицирующую дозу. 

Любое помещение, где много людей

Есть шанс, что в помещении, где люди стоят близко друг к другу, кто-то может быть инфицированным.

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Поскольку воздухообмен не происходит, то такой человек распространяет большое количество вирусов, вдыхаемых окружающими.

Дом престарелых

Пожилые люди находятся в группе риска, они не могут активно передвигаться, да и проветривание осуществляется редко, велик риск, что сквозняк обернется обострением хронических заболеваний, вероятность заражения COVID-19 высокая. 

Напомним,

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