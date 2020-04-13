Как самостоятельно продезинфицировать подъезд от коронавируса
Казалось бы, где еще подхватить вирус, если все заведения и торговые центры закрыты.
Однако, не смотря на карантинные ограничения, коронавирусом можно заразиться даже в собственном подъезде. Для этого достаточно коснуться кнопки в лифте, если перед вами к ней прикасался инфицированный. Поэтому вместо обычной влажной уборки подъезды дезинфицируют. Как это сделать самостоятельно, рассказала Эмма Антонюк в сюжете программы «Вікна-новини» на СТБ.
Любые поверхности могут служить настоящим источником распространения вируса, а также цепочки заражений. Подъезд, а особенно кнопки лифта и дверные ручки, содержат на себе множество возбудителей заболеваний. Именно к ним ежедневно прикасаются все жильцы вашего дома, а также гости, курьеры и вы в том числе.
Министерство здравоохранения Израиля опубликовало видео, в котором наглядно продемонстрировало, как происходит процесс переноса вируса. И чтобы эту цепь оборвать, достаточно прекратить касаться поверхностей в общественных местах.
Во многих домах уже установлена простая система с использованием зубочисток. Если у вас она еще не работает, то рекомендуем вам ее начать. Прикрепите возле кнопки вызова лифта подставку с новыми зубочистками, а в лифтовой кабине — небольшой контейнер для использованных.
Смотрите еще больше полезных сюжетов с понедельника по пятницу в программе «Вікна-новини» на СТБ в 14:30, 17:30 и 22:00.
Напомним,