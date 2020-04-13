Как самостоятельно продезинфицировать подъезд от коронавируса

13 апреля 2020 21:30 Александр Кива
Как самостоятельно продезинфицировать подъезд от коронавируса
Как самостоятельно продезинфицировать подъезд от коронавируса
pixabay.com

Казалось бы, где еще подхватить вирус, если все заведения и торговые центры закрыты.

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Однако, не смотря на карантинные ограничения, коронавирусом можно заразиться даже в собственном подъезде. Для этого достаточно коснуться кнопки в лифте, если перед вами к ней прикасался инфицированный. Поэтому вместо обычной влажной уборки подъезды дезинфицируют. Как это сделать самостоятельно, рассказала Эмма Антонюк в сюжете программы «Вікна-новини» на СТБ. 

Любые поверхности могут служить настоящим источником распространения вируса, а также цепочки заражений. Подъезд, а особенно кнопки лифта и дверные ручки, содержат на себе множество возбудителей заболеваний. Именно к ним ежедневно прикасаются все жильцы вашего дома, а также гости, курьеры и вы в том числе. 

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало видео, в котором наглядно продемонстрировало, как происходит процесс переноса вируса. И чтобы эту цепь оборвать, достаточно прекратить касаться поверхностей в общественных местах.

Во многих домах уже установлена простая система с использованием зубочисток. Если у вас она еще не работает, то рекомендуем вам ее начать. Прикрепите возле кнопки вызова лифта подставку с новыми зубочистками, а в лифтовой кабине — небольшой контейнер для использованных. 

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Некоторые жильцы домов берутся за самостоятельную дезинфекцию. Протирают перила, двери, кнопки. И если вы все еще сомневаетесь в качестве уборки коммунальных служб, то проводите уборку у себя на этаже как можно чаще. Дезинфицируйте поверхности, к которым прикасаетесь. Если каждый сознательный житель дома позаботится о чистоте, то победить вирус будет куда легче и быстрее!

Смотрите еще больше полезных сюжетов с понедельника по пятницу в программе «Вікна-новини» на СТБ в 14:30, 17:30 и 22:00.

Напомним,

 

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