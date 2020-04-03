Отправили в отпуск за свой счет на карантине — что делать

Многие знают об обязанностях во время карантина, но не все – о своих правах.

Особенно, если ваша работа стала дистанционной, или, когда работодатель вообще хочет сократить вас в период ограничений. Парламент урегулировал этот вопрос, приняв изменения к трудовому законодательству. О защите и правах рассказала постоянный эксперт программына, экс-министр здравоохранения

В понедельник украинский Парламент принял изменения к трудовому законодательству. Основное из них – если вы работаете дистанционно, выполняете работу дома, это должно быть письменно обозначено в вашем трудовом договоре. И теперь по законодательству дистанционной или надомной считается та работа, которую вы выполняете вне помещения работодателя. При этом работник сам распределяет свое рабочее время. Но его общая длительность не может превышать нормативы. Оплачивать такую ​​работу следует так же, как и на предприятии или в офисе. Эти изменения – большой прорыв. Мы можем работать дома легально и отправлять сделанное по почте не с рабочего места.

Хорошо, что под принуждением карантина архаичные советские кодексы наконец привели к современным реалиям. Уточнения по дистанционной работе, которая обусловлена эпидемией: если дело только в карантине, то письменно указывать в трудовом договоре, что вы вынужденно работаете из дома, не требуется.

Следующая новация: отменено обязательное требование соблюдения внутреннего распорядка дня и задействовано новую статью о гибком режиме рабочего времени. Это означает, что его продолжительность определяют не за день, а за две недели, месяц и т.д. В зависимости от оснований. То есть никто ежедневно не стоит над вами с часами и не следит, сколько времени вы провели на рабочем месте. Работник сам определяет, когда отрабатывает свою норму, когда делает перерыв на отдых или обед. Такой гибкий режим не может приводить к изменению оплаты труда или ваших трудовых прав.

А теперь несколько практических советов для тех, чей график работы или уровень оплаты изменился во время карантина.

1. Если из-за эпидемии коронавируса ваше предприятие простаивает, работодатель должен выплачивать вам не менее 2/3 тарифной ставки оклада. Поэтому, в дальнейшем не стоит продолжать ныне распространенную практику написания заявлений об отпуске за свой счет. Если это не соответствует вашему желанию.

2. Если работодатель говорит, что в результате карантина вашу должность сокращают, то он должен или предложить вам другую работу, или предупредить об увольнении минимум за два месяца. И притом выплатить все, что вам принадлежит, с неиспользованным отпуском включительно.

3. И в случае сокращения, и в случае закрытия предприятия у вас есть право оформить пособие по безработице. Пока вы ищете новую работу.

4. Кроме того, в условиях карантина следует помнить, что работодатель должен обеспечивать на рабочем месте надлежащие условия: тепло, защиту от пыли или инфекций. Если же он требует от вас надевать маску, и это является условием доступа к работе, то должен обеспечить этими средствами защиты.

5. Любое несоблюдение ваших прав является основанием обращения в суд. Но только в случае, если вы трудоустроены официально.

Также помните, что отстоять свою зарплату можно только при условии, что ее выдают официально. Расчеты в конвертах могут казаться привлекательными, но лишают вас возможности в такие времена как сейчас защитить свои права и получить компенсацию.

Поэтому соблюдайте законы и контролируйте соблюдение ваших прав. Мойте руки, сохраняйте спокойствие и будьте здоровы.

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