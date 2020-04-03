Что посмотреть на карантине: ТОП сериалов и фильмов от ведущего Свободы слова

Эксклюзив 3 апреля 2020 11:50 Александр Кива
Что посмотреть на карантине: ТОП сериалов и фильмов от ведущего Свободы слова
Ведущий Вадим Карпьяк

Третья неделя карантина... полет нормальный.

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Хотя в первые дни самоизоляции, казалось, что мы - герои фильма-апокалипсиса, однако сейчас уже большинство вошло в новый ритм жизни, мы уже привыкли к онлайн-работе и знаем, как использовать свое время максимально продуктивно и интересно.

Ведущий программы «Свобода слова» на ICTV Вадим Карпьяк продолжает работу над проектом, а свое свободное «карантинное» время посвящает семье, книгам и фильмам. Вот и короткая подборка рекомендаций ведущего:

Сериал «Новый Папа»

О балансировке между верой и телесным удовольствием, о Brexit, о педофилийных скандалах, а также миграционных проблемах ... Больше слов не нужно, лучше просто нажать на кнопку - Play.

Сериал «Спіймати Кайдаша»

Украинский продукт, который «выстрелил» бешеной популярностью. Этот сериал сейчас у всех «на ушах». Огромное количество рекомендаций заинтриговала Вадимы Карпьяка также посмотреть его во время карантина. Сценариста проекта - Наталка Ворожбит, еще известна как автор «Киборгов». Она оставила основную историю семьи Кайдашей Нечуя-Левицкого, но перенесла все в 2005-2014 годы. Прекрасный юмор, органичные актеры, атмосфера ... +1 в копилку.

Фильм «Пропавшая грамота»

Классика - экранизация одноименного произведения Николая Гоголя. В фильме прекрасно продемонстрирована самобытность украинской культуры и традиции. Просмотр такого фильма - это хороший способ развлечься и отдохнуть от «коронавирусных» мыслей.

Фильм «Захар Беркут»

Интересные обе вариации фильмов – 1971-го и 2019-го годов. Однако, Карпьяку больше нравится «старая» экранизация. Он отмечает, что фильм 70-х годов снятый более драматично, хотя уступает спецэффектами современной интерпретации.

Напомним, 

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