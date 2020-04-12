Как правильно замесить тесто для пасхального кулича: главные советы

12 апреля 2020 14:00 Антонина Старовойт
Как правильно замесить тесто для пасхального кулича: главные советы
Как правильно замесить тесто на пасхальный куличе: главный совет
pixabay.com

Все мы с нетерпением ждет пасхального праздника, когда стол будет ломиться от различных яств. Однако, для хозяек Пасха становится настоящей проверкой их кулинарных способностей.

Читайте такжеИдеальное песочное тесто от Катерины Песковой
Сегодня мы расскажем, как правильно замесить тесто, чтобы праздничный кулич поднялся и смог порадовать всех домочадцев. 

Правильно замешайте 

Правильное тесто для праздничного кулича должно в первую очередь состоять из скрупулезного замешанных ингредиентов. Именно поэтому тесто, приготовленное на скорую руку, не сможет подняться, а тем более - стать основой для будущего кулича. Тесто должно получиться эластичным, а не тугим. 

Не жалейте дрожжей

Читайте такжеИдеальная мусака к пасхальному столу от Григория Германа (рецепт)
На самом деле, секрет качественного теста кроется именно в правильно рассчитанных дрожжах на тесто. Если оно отказывается подниматься, это говорит о том, что вы поскупились на них. Смешайте одну чайную ложку дрожжей с 1 чашкой теплой воды и добавьте 1 столовую ложку сахара. Оставьте смесь на 10 минут, пока не образуется пена высотой в 1 см. 

Правильное количество муки 

Тесто не должно быть липким. Иначе оно просто не поднимется. Если вы ощущаете, что оно остается у вас на руках, подмешайте в него еще муки. Оставьте его подниматься в теплом влажном месте. 

Выберите правильную форму 

Если она будет слишком большой, но не глубокой, то тесто вероятнее всего не поднимется. Собственно, и кулич не получится. 

Не переборщите с солью

Соль нужна для белковой клейковины теста. Однако, если вы насыпете слишком много соли, то она скорее всего разрушит структуру дрожжей и они не смогут поднять тесто. Добавьте нужное количество соли и добавляйте ее в муку а не в воду, в самом начале.

Напомним, 

Облако тегов

Пасха рецепты советы тесто Пасха 2020

Материалы по теме

Готовим вместе: Блюда для пасхального стола (эфир от 12.04.2020)
Телешоу

Готовим вместе: Блюда для пасхального стола (эфир от 12.04.2020)
12 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

12 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Тренировка в домашних условиях: ТОП-5 упражнений для поддержания формы
ЗОЖ

Тренировка в домашних условиях: ТОП-5 упражнений для поддержания формы
Вера Брежнева рассказала, чем занимается на самоизоляции с Константином Меладзе
Новости

Вера Брежнева рассказала, чем занимается на самоизоляции с Константином Меладзе

Популярное на сайте

Больше не в моде: 4 варианта маникюра, о котором стоит забыть

Больше не в моде: 4 варианта маникюра, о котором стоит забыть
Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)
ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион

ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион
Холостяк-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.04.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.04.2020

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 06.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 06.04.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.04.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.04.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.04.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK