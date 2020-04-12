Как правильно замесить тесто для пасхального кулича: главные советы
Все мы с нетерпением ждет пасхального праздника, когда стол будет ломиться от различных яств. Однако, для хозяек Пасха становится настоящей проверкой их кулинарных способностей.
Правильно замешайте
Правильное тесто для праздничного кулича должно в первую очередь состоять из скрупулезного замешанных ингредиентов. Именно поэтому тесто, приготовленное на скорую руку, не сможет подняться, а тем более - стать основой для будущего кулича. Тесто должно получиться эластичным, а не тугим.
Не жалейте дрожжей
Правильное количество муки
Тесто не должно быть липким. Иначе оно просто не поднимется. Если вы ощущаете, что оно остается у вас на руках, подмешайте в него еще муки. Оставьте его подниматься в теплом влажном месте.
Выберите правильную форму
Если она будет слишком большой, но не глубокой, то тесто вероятнее всего не поднимется. Собственно, и кулич не получится.
Не переборщите с солью
Соль нужна для белковой клейковины теста. Однако, если вы насыпете слишком много соли, то она скорее всего разрушит структуру дрожжей и они не смогут поднять тесто. Добавьте нужное количество соли и добавляйте ее в муку а не в воду, в самом начале.
Напомним,