Идеальное тесто на кефире для пирожков (рецепт)
Тесто для воздушных и мягких пирожков с начинкой на ваш вкус.
Ингредиенты:
- Мука 450 г.,
- Кефир 400 мл.,
- Растительное масло 2 ст. л.,
- Сахар 1 ст. л.,
- Дрожжи сухие 1/2 ч. л.,
- Соль 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Нагреваем кефир, добавляем дрожжи, сахар и соль. Вместе с растительным маслом перемешиваем смесь.
3. Поверхность можно смазать растительным маслом.
4. Через 20 минут снова замесите его и оставьте еще на 20 минут.
Теперь можно готовить пирожки! Приятного аппетита.
Напомним,