Идеальное тесто на кефире для пирожков (рецепт)

2 марта 2021 12:00 Алла Лысак
Идеальное тесто на кефире для пирожков (рецепт)
Рецепт
pixabay.com

Тесто для воздушных и мягких пирожков с начинкой на ваш вкус.

Ингредиенты:

  • Мука 450 г.,
  • Кефир 400 мл.,
  • Растительное масло 2 ст. л.,
  • Сахар 1 ст. л.,
  • Дрожжи сухие 1/2 ч. л.,
  • Соль 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Нагреваем кефир, добавляем дрожжи, сахар и соль. Вместе с растительным маслом перемешиваем смесь.

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2. Добавляем муку и замешиваем тесто. Оставляем его на 20 минут.

3. Поверхность можно смазать растительным маслом.

4. Через 20 минут снова замесите его и оставьте еще на 20 минут. 

Теперь можно готовить пирожки! Приятного аппетита. 

Напомним, 

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