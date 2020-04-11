Что поставить на праздничный стол к Пасхе?

11 апреля 2020 14:30 Антонина Старовойт
Что поставить на праздничный стол к Пасхе?
Что поставить на праздничный стол к Пасхе?
pixabay.com

Пасха - национальный праздник, любимый многими украинцами. Что же поставить на праздничный стол в следующее воскресенье, чтобы соблюсти все каноны праздника?

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Праздничный стол все чаще обставляют блюдами не по канону религиозного праздника, а по зову желудка. Однако такой подход весьма неправильный и требует вмешательства в него. Сегодня мы расскажем о главных блюдах Пасхи, которые обязательно должны присутствовать на торжестве. 

Кулич 

Традиционный хлеб следует поместить в каждом доме. По поверью, его пекли для того, чтобы угощать всех, кто пожалует в гости в этот праздник. Кулич следует изготавливать из дрожжевого теста с добавлением в него сливочного масла, сахара и яиц. Помимо этого, в хлеб необходимо добавить сухофрукты, цукаты и орехи. А верхушку украсить белковой глазурью.  

Пасхальные яйца 

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Окрашивать яйца к Пасхе - еще одна популярная традиция в этот день. Здесь можно проявить всю свою фантазию и воплотить самые безумные идеи. К примеру, сварить в луковой шкарлупе или украсить при помощи лака. По традиции, яйца принято дарить на протяжение всей недели всем гостям, посетившим ваш дом. 

Творожная пасха 

Нельзя обойтись и без творожной пасхи на столе. Творожная пасха в зависимости от способа приготовления может быть сырой, вареной или заварной. Проще всего приготовить сырую пасху, но если в нее добавить изюм, она быстро скисает. Вареные пасхи отнимают больше времени на приготовление, но зато и хранятся дольше. Для их приготовления следует заранее приобрести пасочницы. 

Пасхальный заяц 

В европейских странах заяц является символом христианского праздника Пасхи. Именно поэтому часто можно встретить много выпечки в форме этого зверька. А еще они выглядят очень атмосферно на столе и добавляют дух праздника. Не поленитесь приобрести шоколадные фигурки зайцем либо испечь печенье в их виде. 
 
Напомним, 

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