Готовим вместе: Блюда из субпродуктов (эфир от 22.03.2020)

22 марта в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

Многие хозяйки недооценивают субпродукты, хотя большинство из них – деликатесы, от которых сходят с ума даже гурманы. К тому же блюда из них получаются вкусными, питательными и по своей пользе ничем не уступают мясу. Просто нужно их правильно приготовить! Шеф-повар Андрей Дромов поделится со зрителями тремя оригинальными рецептами. В меню этой программы: кучмачи, индюшиные сердечки с сушеными грибами в сливочном соусе, а также – пирожки с говяжьей печенью, беконом и зеленью.

Пока шеф-повар будет готовить, ведущий Андрей Доманский испытает свою удачу в игре в нарды против оператора Сергея. Он и не догадывается, чем закончится эта игра…

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua,