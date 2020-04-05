Пасха 2020: 10 главных символов праздника
В нашем сознании Пасха 2020 в первую очередь связана с куличами и крашенками, но у этого весеннего праздника существуют и другие неотъемлемые атрибуты.
Кролик на Западе – не менее важный атрибут Пасхи 2020, чем раскрашенные яйца. Он символизирует плодородие и весну, пишет кулинарный сайт СМАК.
В Америке считается, что пасхальный кролик оставляет хорошим детям шоколадные яйца, конфеты и небольшие подарки в ярких корзинках.
Пасхальное яйцо – один из самых древних символов воскресения Христа. В Украине к Пасхе делают не только крашенки, но и писанки, которые считаются талисманом и оберегом.
Пасхальный агнец означает великую жертву Христа. В Украине и Польше обычно пекут барашка из теста, но во многих странах на Пасху принято закалывать ягненка.
Птицы – один из самых распространенных почти во всех странах элемент пасхального оформления. Милый пушистый цыпленок – символ новой жизни и возрождения.
Одним из обязательных атрибутов Пасхи считается пасхальное деревце. Его делают из веток вербы и украшают разноцветными ленточками, писанками и перышками птиц.
В славянской традиции на Пасху принято печь куличи и покрывать их белой глазурью. Также распространены творожные пасхи, которые символизируют гроб Господень.
Свечи – эмблема света и Духовного горения. Традиция ставить у алтаря во время ночной пасхальной службы большую свечу существует во всех христианских странах.
Благодатный огонь – символ воскрешения Иисуса. Он играет большую роль в богослужении, а также в народных празднествах.