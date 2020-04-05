Пасха 2020: 10 главных символов праздника

5 апреля 2020 15:54 Александр Кива
Пасха 2020: 10 главных символов праздника
Пасха: 10 главных символов праздника
pixabay.com

В нашем сознании Пасха 2020 в первую очередь связана с куличами и крашенками, но у этого весеннего праздника существуют и другие неотъемлемые атрибуты.

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В Западной Европе и Америке – пасхальные кролики и цыплята; в южных странах – Болгарии и Греции – ягненок. Более подробно о различных пасхальных символах и традициях – в нашей подборке.

Кролик на Западе – не менее важный атрибут Пасхи 2020, чем раскрашенные яйца. Он символизирует плодородие и весну, пишет кулинарный сайт СМАК.

В Америке считается, что пасхальный кролик оставляет хорошим детям шоколадные яйца, конфеты и небольшие подарки в ярких корзинках.

Пасхальное яйцо – один из самых древних символов воскресения Христа. В Украине к Пасхе делают не только крашенки, но и писанки, которые считаются талисманом и оберегом.

Пасхальный агнец означает великую жертву Христа. В Украине и Польше обычно пекут барашка из теста, но во многих странах на Пасху принято закалывать ягненка.

Птицы – один из самых распространенных почти во всех странах элемент пасхального оформления. Милый пушистый цыпленок – символ новой жизни и возрождения.

Одним из обязательных атрибутов Пасхи считается пасхальное деревце. Его делают из веток вербы и украшают разноцветными ленточками, писанками и перышками птиц.

В славянской традиции на Пасху принято печь куличи и покрывать их белой глазурью. Также распространены творожные пасхи, которые символизируют гроб Господень.

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Нежные весенние цветы – гиацинты, нарциссы и первоцветы – являются символом европейской Пасхи.

Свечи – эмблема света и Духовного горения. Традиция ставить у алтаря во время ночной пасхальной службы большую свечу существует во всех христианских странах.

Благодатный огонь – символ воскрешения Иисуса. Он играет большую роль в богослужении, а также в народных празднествах.

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