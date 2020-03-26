Католическая Пасха 2020: дата, будет ли выходной

26 марта 2020 22:00 Алла Лысак
Католическая Пасха 2020: дата, будет ли выходной
Католическая Пасха 2020: дата, будет ли выходной
pixabay.com

Католическая Пасха в 2020 году будет праздноваться в воскресенье, 12 апреля.

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Пасху отмечают все христиане, однако дата этого крупного праздника различаются у конфессий. В Украине, например, ее празднуют католики и православные. 

Различия возникают из-за использования иных церковных календарей, юлианского и григорианского соответственно.

Исторически так сложилось, что Пасху католики отмечают раньше на одну или две недели.

В 2020 году католики отметят великое христианское торжество 12 апреля, а православные — 19 апреля. 

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В 2020 году выходные дни во время празднования католической Пасхи не запланированы, на православную Пасху украинцы получат традиционный дополнительный выходной день.

Отметим, что сейчас решается вопрос о проведении онлайн-богослужений в связи с карантином.

Напомним,

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