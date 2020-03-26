Католическая Пасха 2020: дата, будет ли выходной
Католическая Пасха в 2020 году будет праздноваться в воскресенье, 12 апреля.
Различия возникают из-за использования иных церковных календарей, юлианского и григорианского соответственно.
Исторически так сложилось, что Пасху католики отмечают раньше на одну или две недели.
В 2020 году католики отметят великое христианское торжество 12 апреля, а православные — 19 апреля.
Отметим, что сейчас решается вопрос о проведении онлайн-богослужений в связи с карантином.
Напомним,